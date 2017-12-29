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«Аэрофлот» анонсировал начало приема заявок болельщиков ЧМ-2018 на билеты за 5 рублей

Заявки российских футбольных болельщиков на специальные билеты «Аэрофлота» будут приниматься в электронном виде фондом «Росконгресс» совместно с Транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу 2018 г. с 1 января, говорится в сообщении госперевозчика.

По новому «тарифу болельщика» стоимость билета для российских болельщиков в города матчей сборной составит 5 руб. в одну сторону с учетом всех такс и сборов, следует из сообщения. Для оформления такого билета пассажиру необходимо иметь помимо российского паспорта паспорт болельщика и билет на матч с участием сборной России. Тариф будет действовать на маршрутах «Аэрофлота» между городами проведения матчей в пределах трех дней от даты игры.

Перевозка будет осуществляться регулярными рейсами и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной.

Ввести такой тариф для болельщиков обещал президенту Владимиру Путину гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече в Кремле.

Для трех предстоящих российской сборной матчей «Аэрофлот» приготовит примерно 70 000 кресел по льготному тарифу. «Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел», – сказал президенту Савельев.

Практика бесплатных перевозок болельщиков между городами проведения матчей была реализована РЖД во время Кубка конфедераций в июне-июле 2017 г. У поездов было свое расписание, получить билет можно было через сайт при наличии паспорта болельщика и билета на матч. За время турнира болельщики воспользовались бесплатным проездом 60 382 раза. Всего было организовано 262 дополнительных поезда. Самыми популярными направлениями оказались маршруты между Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом.