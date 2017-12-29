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«Росэнергоатом» купил 50% концерна «Титан-2»

Концерн «Росэнергоатом» купил 50% голосующих акций АО «Концерн Титан-2», передает «Интерфакс». Сумма сделки не раскрывается.

Руководитель департамента информации и общественных связей «Росэнергоатома» Андрей Тимонов рассказал, что компании вместе реализуют проект сооружения Ленинградской АЭС-2. «На уровне ГК «Росатом» идет взаимодействие по сооружению АЭС «Ханхикиви» в Финляндии. Решение о вхождении в акционерный капитал «Титана-2» объясняется желанием сторон оптимизировать взаимодействие и контроль за целевым использованием финансирования в рамках сооружения станций», - сказал он.

По его словам, вхождение в акционерный капитал позволит распространить на «Титан-2» часть корпоративных политики и процедур «Росатома», оптимизировать финансирование оборотных средств на условиях кредитного рейтинга «Росэнергоатома».

Тимонов заявил, что управлять «Титаном-2» продолжат нынешние акционеры и менеджмент. Существенных изменений в работе «Титана-2» не предвидится, добавил он.

О том, что сделка может состояться, «Ведомости» писали 23 августа. В августе 2017 г. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Росэнергоатома» о покупке 100% компании «Титан-2». При этом «Росэнергоатом» изначально рассматривал возможность покупки 50% в «Титане-2».