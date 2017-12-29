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«Т плюс» перечислил в бюджет оставшиеся 433 млн рублей по предписанию ФАС

Компания «Т плюс», подконтрольная «Ренове» Виктора Вексельберга, перевела в бюджет 433,6 млн руб. в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). «Таким образом, компания в полном объеме выполнила все условия мирового соглашения с ФАС, согласно которому “Т плюс” обязался до 31 декабря 2017 г. перечислить в бюджет 867,1 млн руб.», - говорится в сообщении компании.

Первую часть этой суммы в размере 433,6 млн руб. «Т плюс» перечислил в ноябре.

В 2014 г. ФАС признала компании группы «Т плюс» – ОАО «Энергосбыт плюс», ЗАО «КЭС-энергосбыт», ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «КЭС» (в 2015 г. консолидированы в ПАО «Т плюс»), а также ЗАО «КЭС-трейдинг» нарушившими антимонопольное законодательство.

По данным ФАС, компании группы «Т плюс» и ЗАО «КЭС-трейдинг» в 2012–2013 гг. заключили незаконное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции и росту цен на электроэнергию в первой ценовой зоне оптового рынка (территория европейской части России).