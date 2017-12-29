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«Роснефть» подала заявку в ФАС на участие в торгах по газовым активам «Алросы»

«Роснефть» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на условия аукциона на газовые активы «Алросы», передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря нефтяной компании Михаила Леонтьева.

По его словам, ФАС приняла жалобу. «В компетенции ФАС находится защита конкуренции, а мы считаем, что здесь нарушаются правила. Сегодня мы подали заявку в ФАС на право участвовать в аукционе, это формальная вещь, которая нужна, чтобы вообще быть допущенными к аукциону. Это не подразумевает согласие или несогласие с условиями аукциона, а лишь наше право в принципе участвовать в нем», - пояснил он.

По его словам, «Роснефть» подала заявку во избежание впоследствии обвинений в том, что компания «не подала вовремя заявку и пытается опротестовать условия, потому что пропустила срок подачи». В ФАС не подтвердили факт подачи заявки и жалобы от «Роснефти».

Ранее сообщалось, что «Роснефть» обратилась в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы «Алросы». В нефтяной компании считают, что эти условия не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей. Помимо этого «Роснефть» направила в Роснедра запрос относительно качества выставленных на продажу газовых активов «Алросы».