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Трамп высказался за повышение тарифов для Amazon за доставку посылок госпочтой

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американская государственная почтовая служба слишком дешево доставляет посылки интернет-ритейлера Amazon.

«Почему почтовая служба США, которая каждый год несет миллиарды долларов убытка, при этом взимает так мало с Amazon и других за доставку посылок, что обогащает Amazon, в то время как почтовая служба становится все беднее? - написал Трамп на личной странице в Twitter. - Необходимо взимать намного больше!»

Накануне Amazon объявила о рекордно удачном сезоне рождественских продаж, однако что именно спровоцировало критику Трампа, непонятно, отмечает Politico.

Согласно ежедневно обновляемому списку 500 мировых миллиардеров агентства Bloomberg основатель и глава компании Amazon Джефф Безос - самый богатый человек США и мира с состоянием в $100 млрд. Amazon, основанная в 1994 г., - крупнейшая в мире компания, продающая товары и услуги через интернет. Ее оборот, который в 2004 г. был около $7 млрд, в 2016 г. составил около $136 млрд. Безос владеет газетой «Вашингтон пост», которая нередко критикует Трампа.

Почтовая служба США - государственное учреждение, однако напрямую она не подчиняется президенту.