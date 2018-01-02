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Россия увеличила экспорт нефти в 2017 году

Экспорт нефти из России в 2017 г. вырос год к году на 1% до 256,787 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом экспорт нефти в декабре 2017 г. упал на 3,6% и составил 20,45 млн т.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за год вырос на 1,1% до 238,72 млн т, однако в ближнее зарубежье снизился на 0,4% до 18 млн т. На внутренний российский рынок в 2017 г. поставили 286,57 млн т нефтяного сырья, что на 0,2% меньше год к году.