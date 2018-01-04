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Миллер сообщил об укладке 38% морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» уложил более 700 км двух ниток газопровода «Турецкий поток», сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он уточнил, что на сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено около 38% морского участка газопровода, передает ТАСС.

По словам Миллера, в 2017 г. был установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию: «Газпром» экспортировал в страну 29 млрд куб. м газа - на 1,7 млрд куб. м (на 6,2%) больше, чем в 2014 г., когда было зафиксирован предыдущий максимум.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода через Черное море. Строительство может быть завершено к концу 2019 г. Стоимость проекта – около 6 млрд евро. Протяженность подводной части каждой из ниток – около 900 км. Одна нитка (мощностью 15,75 млрд куб. м в год) предназначена для поставок газа на внутренний рынок Турции. В нее могут быть перенаправлены те объемы газа, которые «Газпром» сейчас поставляет в Турцию по украинскому маршруту (около 14 млрд куб. м в год). Вторая нитка «Турецкого потока» должна обеспечить транзит газа через Турцию в ЕС.