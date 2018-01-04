S&P изменило прогноз по рейтингам МТС и АФК «Система» на «негативный»

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Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет с перелетом через Каир

Ростуризм сообщил о снятии ограничений для туроператоров на продажу туров в Египет на базе авиасообщения с Каиром. 4 января президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий возобновить рейсы в Каир. Документ вступил в силу со дня подписания.

«В связи с этим туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», - говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что туристический рынок ждет возобновления чартерных перелетов непосредственно на курорты: «Только тогда можно будет говорить о возвращении массового турпотока на этом направлении».

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека.

До введения запрета в Египте отдыхали 3 млн россиян ежегодно, что обеспечивало 70% туристического потока страны.

Как Россия прекратила авиасообщение с Египтом