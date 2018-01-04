S&P изменило прогноз по рейтингам МТС и АФК «Система» на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги АФК «Система» «В+» и МТС «BB» в список на пересмотр с «негативным» прогнозом.
Такое решение принято из-за новостей о мировом соглашении с «Роснефтью», говорится в сообщении. Там отмечается, что аналитики агентства исходят из того, что «Системе» придется привлечь долговое финансирование в размере 80 млрд руб., чтобы выполнить условия мирового соглашения.
Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и министерства земельного имущества Башкирии с АФК «Система» и «Система-инвестом». АФК должна выплатить истцам 100 млрд руб. Первый платеж «Система» перечислила «Роснефти» 28 декабря прошлого года.