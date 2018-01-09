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Суд Нидерландов оставил бренды водки «Столичная» и «Московская» за Россией

Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право России в лице федерального предприятия «Союзплодоимпорт» на использование водочных брендов «Столичная» и «Московская», лишив этого права люксембургскую Spirits International (SI) бизнесмена Юрия Шефлера. Решение распространяется только на территорию стран Бенилюкс, уточняет Reuters. Однако оно является серьезным поражением для SI, оспаривающей право на бренды в 13 странах ЕС, США и Австралии.

Голландский суд первой инстанции в Роттердаме еще в марте 2015 г. признал права на водочные марки «Столичная» и «Московская» за Россией. Однако постановление было обжаловано в апелляционном суде, который теперь его подтвердил.

Марки водки «Столичная» («Stolichnaya») и «Московская» («Moskovskaya») входят в портфель брендов «Союзплодоимпорта» наряду с водкой «Русская» («Russkaya») и шампанским «Советское». В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул эти знаки от группы Шефлера государству, «Союзплодоимпорт» с 2002 г. пользуется и распоряжается брендами от лица России.

SI уже более 10 лет оспаривает в многочисленных судебных процессах за рубежом права на популярные водочные бренды. В 2012 г. Апелляционный суд Гааги отклонил жалобу Spirits International. Россия указывала, что Spirits International незаконно выдавала иностранным производителям водки лицензии на использование брендов «Московская» и «Столичная».