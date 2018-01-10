Prosperity Capital Management вышел из состава акционеров ТГК-2
Фонд под управлением Prosperity Capital Management Limited, контролировавший 26,99% ПАО «ТГК-2», вышел из состава его акционеров, говорится в материалах компании.
Сделка прошла 15 декабря 2017 г., следует из сообщения.
В конце декабря в материалах ТГК-2 сообщалось, что ООО «Долговое агентство» получило 27% ТГК-2 от структуры группы «Синтез» Леонида Лебедева – офшора Sonara Limited, передавал «Интерфакс». 100% «Долгового агентства» принадлежит ТГК-2. Его возглавляет Евгений Перепелица, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Доля перешла в «Долговое агентство» через ООО «Совлинк», которое осуществляло доверительное управление 52,8% в ТГК-2 и первоначально выкупило ее у офшора. «Долговое агентство» также ранее приобрело 0,008% ТГК-2. Всю свою долю «Долговое агентство» передало «Совлинку» в доверительное управление. В результате последний стал управлять 79,9% акций генкомпании.