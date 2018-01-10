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ФАС назвала оскорбительными предложенные UCL условия мирового соглашения

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал оскорбительным содержание проекта мирового соглашения, полученного службой от UCL Holding. «Я хочу, чтобы собственники почитали, что нам направили менеджеры. Если это позиция собственников, то я тогда уже сразу сейчас говорю: никакого мирового не будет и мы пойдем дальше судиться», – сказал Артемьев (цитаты по ТАСС).

«Я считаю, что есть время у компании в лице собственника привести в чувство свой менеджмент, который написал бумагу, которую мы никогда больше ни от кого не получали в таких выражениях юридических. Если они это делают сознательно и собственники это одобряют, то разговаривать нам по этому вопросу с ними не о чем, если они хотят исправить ситуацию, мы ждем по-прежнему от них инициатив, потому что я считаю, что мы должны быть терпеливы», – подчеркнул Артемьев.

Ранее ФАС признала Контейнерный терминал Санкт-Петербурга, входящий в UCL Holding Владимира Лисина, виновным в злоупотреблении доминирующим положением совместно со структурами Global Ports. По данным ФАС, компания с начала 2015 г. установила монопольно высокие цены на услуги по контейнерной погрузке в порту.

В свою очередь в UCL Holding заверяли, что непредвзятый анализ ситуации на рынке перевалки контейнеров в 2014-2016 гг. свидетельствует о противоположных тенденциях в Контейнерном терминале Санкт-Петербурга и на терминалах Global Ports. Перераспределение рыночных долей в контейнерном бизнесе исключает возможность коллективного доминирования, указывали в компании.

В октябре 2017 г. Артемьев сообщил, что ФАС и UCL Holding ведут «плодотворные переговоры» о заключении мирового соглашения. Перспективы достижения соглашения руководитель ФАС тогда оценивал как «очень большие».