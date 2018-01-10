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Путин оценил расходы на строительство нового моста через Волгу

Президент России Владимир Путин заявил о том, что строительство нового моста через Волгу в Твери обойдется более чем в 10 млрд руб. Об этом глава государства рассказал на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода, передает ТАСС.

По словам Путина, Минтранс и правительство по его поручению должны представить предложения по проектно-сметной документации в феврале. «Тогда будет понятно, сколько он стоит и сколько времени займет это строительство. Предварительно могу сказать, это будет стоить свыше 10 млрд руб.», – уточнил он.

Президент также сообщил, что источник финансирования пока не определен. «Поищем, думаю, что найдем», – сказал он, отметив при этом необходимость соблюдать сроки строительства. «Помаленьку в Советском Союзе строили, 200 мостов не достроили к 2000 г., хотя начали в 1985 г.», – сказал глава государства.