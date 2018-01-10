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Дума отклонила законопроект о госмонополии на производство спирта

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении в России с 1 января этого года госмонополии на производство и оборот этилового спирта, передает «РИА «Новости».

Документ был внесен на рассмотрение депутатами от «Справедливой России». Парламентарии предложили выдавать разрешение на производство и оборот этилового спирта на территории России только юрлицам, в капитале которых доля госучастия не менее 50%. Перечень данных организаций и порядок их деятельности должно было бы установить правительство.

По мнению авторов законопроекта, данные поправки позволят повысить контроль за качеством спирта, снизить распространение поддельной алкогольной продукции, а также будут способствовать сохранению жизни и здоровья россиян.

Против принятия законопроекта выступили правительство и думский комитет по экономической политике. Член комитета Виталий Бахметьев пояснил, что законопроект «подразумевает не введение госмонополии, а ограничение круга субъектов, наделенных правом осуществлять деятельность по производству и обороту этилового спирта».