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Структура Дерипаски предъявила иск Манафорту на $26 млн

Кипрская компания Surf Horizon Limited, принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, подала иск к экс-главе избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику и давнему деловому партнеру Ричарду Гейтсу. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Партнерство Дерипаски и Манафорта, как следует из иска, началось в 2007 г., когда был создан фонд прямых инвестиций в России, Украине, странах СНГ, Черногории и других государствах юго-восточной Европы. Сделка, ставшая предметом иска, приходится на 2008 г. когда структуры Дерипаски перевели кипрской фирме Манафорта PEM Advisors Ltd., $18,9 млн. за приобретение доли в группе украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Еще $7,35 млн составили управленческие издержки, которые также были оплачены компанией Дерипаски.

В иске отмечается, что по условиям соглашения, у Surf «не было прав и полномочий на участие в управлении или делах» партнерства – Pericles Emerging Markets, которое вело сделку с Black Sea Cable.

«Данная инвестиция была осуществлена Surf после того, как Манафорт и Гейтс убедили в ее целесообразности, а также взяли на себя обещание контролировать ее исполнение. Инвестиционная сделка завершилась неудачей, при этом были бесследно утрачены более $26 млн», - пояснил представитель бизнесмена «Интерфаксу».

В 2015 г. Манафорт и Гейтс не смогли объяснить, есть ли у Surf доля в Black Sea Cable и как именно пропали $26 млн. Никаких документов на этот счет они представить не смогли. Доказательства частичного присвоения ответчиками инвестиций Surf были получены лишь в 2017 г. аффилированной с истцом компанией Adoptol Limited.

В иске Surf настаивает на возмещении ей убытков в размере $25 млн и компенсации ущерба в том размере, каком определит суд.

В марте 2017 г. агентство Associated Press сообщало, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн. Предметом сделки, как утверждалось в статье, было продвижение интересов российского руководства и создание благоприятного имиджа на Западе. Дерипаска подал на агентство в суд, однако в декабре стороны уладили противоречия.

Манафорт и Гейтс стали первыми официальными обвиняемыми по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Обвинения предъявлены им по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, незаконном лоббизме в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обмане и введении в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA). 30 октября 2017 г. Манафорт и Гейтс были помещены под домашний арест.