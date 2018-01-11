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Куснирович рассказал о согласии МОК убрать с формы бренд Bosco

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников, написал RNS со ссылкой на основателя официального поставщика одежды для МОК Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. «Да, все сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками», - сказал Куснирович. Это будет специальный пэтч с буквами IOC.

По словам Куснировича, президент МОК Томас Бах согласился отменить и совместные мероприятия с Bosco. Сам Куснирович не поедет на Олимпиаду в Пхенчхане.

В конце декабря Куснирович рассказал, что попросил МОК убрать с формы лого своей компании после отстранения России от участия в Играх-2018. «Думаю, что в ближайшее время я выйду с предложением к МОК... о дезактивации наших прав... Даже такие красивые, нарядные олимпийские одежды, пусть они остаются, бренд Bosco – и то, что принадлежит нам... – я буду просить не активировать», – пояснил Куснирович.

Bosco выиграла тендер на поставки экипировки МОК в 2016 г. Куснирович уточнил, что Bosco di Ciliegi уже поставила комитету всю одежду к предстоящей Олимпиаде-2018.

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