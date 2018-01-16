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ТМК и «Газпром» сняли часть разногласий по трубам для Nord Stream 2

ПАО «Трубная металлургическая компания» продолжает поставки труб большого диаметра (ТБД) «Газпрому» в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС "Славянская"». «Там нормальные рыночные вопросы согласования условий поставок. Они частично решены, частично решаются. Есть процедура тендеров, есть процедура формульного ценообразования, - заявил основной акционер и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский в кулуарах Гайдаровского форума. - Рабочий процесс. Все работает. Поставки идут».

В декабре газеты писали, что «Газпром» расторг часть контрактов на поставку труб для газопровода «Грязовец - Славянская», который должен обеспечить подачу газа в морскую магистраль Nord Stream 2. Речь идет о закупке на поставку 501 600 т ТБД на общую сумму 56,8 млрд руб. Однако до настоящего момента в системе госзакупок так и не отражены сведения о расторжении этих контрактов.

20 декабря 2017 г. ООО «Газпром комплектация» расторгло соглашения на поставку 501 601 т труб большого диаметра для проекта «Развитие единой системы газоснабжения Северо-Западного региона, участок Грязовец – компрессорная станция «Славянская». Общая стоимость контрактов по этому проекту составляла 56,8 млрд руб. Поставщиками по контрактам выступали «Трубный инновационный проект», Объединенная металлургическая компания, ТМК, Челябинский трубопрокатный завод и «Северсталь».

Причиной расторжения контрактов стало изменение ценовой политики «Газпрома» в отношении закупки труб большого диаметра, сообщалось в уведомительных письмах, полученных заводами.