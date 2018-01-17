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СКР нашел опровержение слов Родченкова о подмене допинг-проб

Следственный комитет России (СКР) собрал дополнительные доказательства недостоверности показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о подмене проб мочи российских спортсменов во время Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом говорится в сообщении СКР о ходе расследования дел о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении Родченкова.

СКР сообщил, что допрос «более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России» не дал ни одного упоминания об использовании при подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 гг. запрещенных препаратов «и так называемого Родченковым стероидного коктейля «Дюшес».

Помимо этого СКР выяснил, что допинг-пробы 15 российских спортсменов, пожизненно отстраненных комиссией Освальда от Олимпиад по обвинению в применении допинга, поступали в сочинскую лабораторию в дневное время и передавались на исследование в пределах двух часов. «Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 г. после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые «чистые», и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», - пишет Следственный комитет.

СКР также не удалось получить никаких доказательств подмены проб в сочинской лаборатории в 2014 г. «Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в сочинской лаборатории в 2014 г., предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», - говорится в сообщении.

Родченков в своем дневнике, исследованном комиссиями МОК и WADA, утверждал, что разрабатывал «коктейль» для членов олимпийской сборной с анаболическими стероидами и мартини, а также получал его от российских спортивных функционеров. Кроме того, он говорил, что в ФСБ России была разработана методика бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Показания Родченкова послужили главным основанием для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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