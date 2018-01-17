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Rolls-Royce сократит число операционных подразделений

Британская Rolls-Royce Holdings планирует упростить структуру бизнеса. Количество операционных подразделений группы будет сокращено с пяти до трех. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В результате изменения структуры бизнеса Rolls-Royce останутся три ключевых подразделения: продукция для гражданской авиации (Civil Aerospace), обороны (Defence) и энергосистем (Power Systems). «Мы ожидаем, что реструктуризация обеспечит дополнительное сокращение расходов и поможет нам улучшить показатели как ключевых подразделений, так и группы в целом», - отмечается в сообщении компании.

Подробный план реструктуризации Rolls-Royce обнародует 7 марта 2018 г., вместе с публикацией финансовых результатов за 2017 г.

В Rolls-Royce на данный момент работают около 50 000 человек в 50 странах, более 16 500 из них - инженеры.