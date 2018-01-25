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«Нафтогаз» засекретил решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

Украинский «Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом» о поставках российского газа на Украину, сообщили в компании агентству «Украинские новости».

Это сделано для того, чтобы не дать повода российской стороне отказаться от исполнения решения, объяснили в «Нафтогазе». Текст судебного определения содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях, но в самом договоре прописано, что эти данные являются конфиденциальными.

«В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение», — подчеркнули в «Нафтогазе».

В кабинете министров агентству уточнили, что «Нафтогаз», согласно корпоративным нормам, самостоятельно ведет юридические тяжбы. В минюсте сообщили, что не участвовали в споре. В минэнерго также заверили, что не располагают информацией о подробностях судебного решения.

22 декабря Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Каждая сторона трактовала его в свою пользу. Суд отклонил требование «Газпрома» в рамках принципа «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг., обязав «Нафтогаз» заплатить лишь $2 млрд. Кроме того, ежегодный объем обязательных закупок украинской компанией российского газа с 2018 г. и до конца контракта в 2019 г. снижен до 5 млрд куб. м, а формула цены привязана к спотовому рынку.