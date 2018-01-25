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Владимир Лисин не исключил приобретения новых активов

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» не исключает сделок по приобретению новых активов при условии, что они принесут синергетический эффект, заявил основной акционер и председатель совета директоров металлургической компании Владимир Лисин в «Русском доме», организованном «Росконгрессом» в рамках форума в Давосе.

«Мы рассматриваем, в принципе, все, что может по большому счету приносить синергетический эффект. Ни амбиции, ни политика - только синергетический эффект. То есть продолжить нашу технологическую цепочку тем или иным образом, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности приобретения новых активов. - Если попадаются активы, к которым есть достаточно приличный интерес и стоимость соответствует - почему нет? Мы никогда не отказываемся найти интересные объекты для продолжения бизнеса».

Лисин отметил, что о конкретных планах говорить еще рано: «Мы не скрываем целей. Но пока больше не можем ничего сказать на эту тему».

Бенефициар НЛМК также не исключил возможность наращивания мощностей на липецкой площадке в этом году: «Я думаю, у нас есть возможность в этом году еще нарастить мощности на тех площадях, которые у нас в Липецке».

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год, из которых около 16 млн т расположены в России. Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 84% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Free float - 16%.