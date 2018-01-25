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ОКР раскрыл количество заявленных на Олимпиаду россиян

На Олимпийские игры заявлены 169 российских спортсменов, заявил сегодня первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его словам, именно столько спортсменов в утвержденной окончательно олимпийской заявке. Решение о поездке каждый спортсмен примет самостоятельно. «Совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка OAR (спортсмены-олимпийцы из России) для участия в Олимпиаде. 169 спортсменов. К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», - сказал Поздняков.

«Общая заявка спортсменов с сопровождающими на ОИ от России - 340 человек», - уточнил Поздняков. «В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение», - сказал спортивный чиновник.

Сегодня спецкомиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по отбору российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане заявила, что окончательное утверждение списка приглашенных российских спортсменов состоится 27 января в Пхенчхане. Однако этот список уже известен ОКР и обсуждался с его членами, заявил сегодня МОК. Также МОК раскрыл 17 критериев для допуска россиян, в числе которых отсутствие инкриминирующих упоминаний в докладах комиссий МОК, а также «чистые» дополнительные допинг-пробы.

Во вторник ОКР заявил о невключении в список приглашенных на Олимпиаду десятков российских спортсменов, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и других лидеров сборных. До открытия Олимпиады в Пхенчхане осталось две недели: торжественная церемония пройдет 9 февраля, но соревнования по отдельным видам спорта (кёрлинг, прыжки с трамплина) начнутся 8 февраля.