РФПИ с партнерами планирует вложить в СП «Яндекс.Такси» и Uber «десятки миллионов долларов»

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Bloomberg сообщил о завершении «брачного союза» Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой

Гендиректор фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика») Катерина Тихонова и бизнесмен Кирилл Шамалов расстались, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре неназванных источника. Как пишет агентство, их «брачный союз» завершен. Сам Шамалов отказался от комментариев.

Bloomberg называет Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина. Кирилл Шамалов - сын акционера банка «Россия» Николая Шамалова, давнего знакомого Владимира Путина. В 2015 г. агентство Reuters, источники которого также называли Тихонову дочерью Путина, сообщило, что Тихонова и Шамалов отпраздновали свадьбу в 2013 г. на горнолыжном курорте «Игора» неподалеку от Петербурга. Официально информация о браке Тихоновой и Шамалова никогда не подтверждалась.

Кремль никогда не подтверждал, что Тихонова - дочь президента. Сам Путин в июне 2017 г. на прямой линии заявил, что его дочери не принимают участия в политической жизни страны и «живут нормальной, рядовой жизнью», занимаются наукой, образованием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос о комментарии не ответил, так же поступили в офисе Тихоновой, пишет Bloomberg.

В декабре 2017 г. Кирилл Шамалов выложил на своей странице в Facebook фотографию с девушкой, зарегистрированной в соцсети под аккаунтом «Zhanna Volkova». Фотографию сопровождала подпись: «Люблю тебя».

С 2008 г. Шамалов был вице-президентом «Сибура», а с 2012-го - заместителем председателя правления головной компании «Сибур холдинга». В 2014 г. Кирилл Шамалов стал одним из крупнейших акционеров «Сибура», консолидировав 21,4% акций компании. В 2015 г. он вышел из состава правления, но сохранил за собой место в совете директоров. В апреле 2017 г. он снизил долю в «Сибуре» до 3,9%, продав 17% Леониду Михельсону. Исходя из оценки «Сибура» для сделки с Sinopec проданные Шамаловым акции могли стоить $2,21 млрд. В конце декабря прошлого года Шамалов вновь стал членом правления «Сибура».

На каких условиях Шамалов продал большую часть своего пакета в «Сибуре», не раскрывалось. Один из собеседников Bloomberg рассказал, что Шамалов при продаже не получил ничего, так как мог владеть акциями только в качестве члена семьи президента. В то же время другой собеседник Bloomberg, близкий к Шамалову, отрицает наличие связи между браком бизнесмена и сделками с акциями «Сибура». Он отметил, что Шамалов получил первый пакет в компании (4,3%) благодаря опционной программе для мотивации менеджмента. Об этом же говорил сам Шамалов в интервью «Коммерсанту» в 2015 г. Пресс-служба «Сибура» также заявила Bloomberg, что первую долю в компании Шамалов получил по итогам своей работы. По словам собеседника Bloomberg, еще 17% Шамалов вместе со своим отцом Николаем Шамаловым позднее купил у Геннадия Тимченко. Кирилл Шамалов говорил «Коммерсанту», что деньги на эту сделку он привлекал в Газпромбанке под залог принадлежавших ему активов.

Представитель Газпромбанка и Леонид Михельсон не ответили на запросы Bloomberg. Представитель Тимченко сообщил, что доля бизнесмена в «Сибуре» для сделки с Шамаловым была оценена по рыночной стоимости.

Журнал Forbes впервые включил Шамалова в список богатейших россиян в 2016 г., оценив его состояние в $1,2 млрд (64-е место). Сейчас Bloomberg оценивает состояние Кирилла Шамалова в $800 млн.