Бизнес

Новости

Россия запретит ввоз продукции белорусской компании «Бабушкина крынка»

Россельхознадзор с 31 января запретит белорусской компании «Бабушкина крынка» поставлять продукцию на территорию России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение службы.

Причиной ограничения стало повторное обнаружение в сухом молоке антибактериального препарата норфлоксацина, уточнил Россельхознадзор. Ранее он отмечал, что в 2017 г. обнаружил несоответствия в 34 партиях продукции компании «Бабушкина крынка».

«Недавние выявления вредных веществ» в продукции этой компании говорят о том, что белорусская сторона «не принимает действенных мер для решения сложившейся ситуации», подчеркнули в Россельхознадзоре.

В 2017 г. компания «Бабушкина крынка» неоднократно попадала в список предприятий, которым Россельхознадзор временно запрещал поставки продукции в Россию.