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Moody's отозвало рейтинг «Силовых машин» после санкций США

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг у компании «Силовые машины» Алексея Мордашова.

В пресс-релизе агентства говорится, что корпоративный рейтинг компании находился на уровне В2, а рейтинг вероятности дефолта - B2-PD, прогноз у обоих рейтингов был негативный. «Moody's приняло решение отозвать все рейтинги по собственным причинам делового характера», - цитирует сообщение «Интерфакс».

«Мы не комментируем решение, принятое Moody's в соответствии с внутренними стандартами работы рейтингового агентства, - сказал "Ведомостям" представитель "Силовых машин". - При этом считаем важным подчеркнуть, что «Силовые машины» намерены продолжать успешное сотрудничество со всеми инвесторами, обеспечивая их необходимой информацией о деятельности компании. Также информируем, что в планах компании получение рейтингов в одном из российских рейтинговых агентств в соответствии с требованиями российского законодательства».

В минувшую пятницу управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США дополнило санкционный список «Силовыми машинами». Попадание в SDN List означает полный запрет американцам на любые сделки с компанией. Санкции введены также против структуры «Ростеха» - «Технопромэкспорта» и его гендиректора, а также чиновников Минэнерго, которых Вашингтон считает причастными к поставке газовых турбин Siemens в Крым. Ведомство объяснило, что «Силовые машины» попали в санкционный список, потому что владеют долей в производителе турбин, а руководитель компании «публично заявлял о своей поддержке инфраструктурных проектов Крыма».

«Силовые машины» назвали санкции США незаконными, «надуманными и абсолютно не соответствующими действительности». Представитель «Силовых машин» подчеркнул, что компания не имела никакого отношения к заключению контракта о поставке газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций и подала иск к контрагентам из-за отгрузки турбин не по назначению.