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«Коммерсантъ» узнал об интересе прокуратуры к продаже земель центра Хруничева

Финансовое состояние ГКНПЦ имени Хруничева, выпускающего ракеты «Протон», планирует обсудить сегодня на совещании с руководством предприятия куратор ВПК, вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Роскосмосу. Также речь пойдет о ситуации вокруг продажи земель центра.

Ранее прокуратура Москвы по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах возобновила проверку, связанную с предстоящей продажей центром своих непрофильных активов. Центру, в частности, предписано представить документы со списком готовящихся к продаже объектов.

Один из крупнейших предполагаемых к продаже активов – около 110 га земель на Новозаводской улице в районе Филевского парка. Его готова выкупить Москва на баланс КП «Управление гражданского строительства» (КП УГС), строящего жилье по программе реновации. В рамках сделки Центру обещают 25 млрд руб. Предприятию придется очистить участки до 2020 г. «Сейчас обсуждается, что ГКНПЦ может получать обещанные 25 млрд руб. не сразу, а поэтапно. Кроме того, за каждый год просрочки структура мэрии может начислить миллиардные пени», - пояснил один из собеседников издания.

Участком на Новозаводской улице интересуется и ВЭБ, у которого центр Хруничева брал кредит в 12,5 млрд руб. под 2,53% годовых с погашением до 31 января 2018 г. Общая задолженность ГКНПЦ перед кредиторами превышает 60 млрд руб. ВЭБ направил в Роскосмос предложение выделить центру дополнительно 25 млрд руб. под залог 104 га на Новозаводской улице, а управляющим залогом назначить «ВЭБ капитал». До 2025 г. там предполагается построить более 2 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости, что увеличит капитализацию участка до 80 млрд руб. На согласование документов и снос старых зданий потребуется 20-30 млрд руб., подсчитали в госкорпорации. Первые платежи центр Хруничева, как указывается в презентации «ВЭБ капитала», сможет получить на этапе заключения инвестконтрактов с застройщиками.

Также центр рассматривает возможность продажи находящегося на его балансе ДК им. Горбунова, легендарной Горбушки, центра притяжения рок-культуры, где проходили концерты, продавали диски и атрибутику. Стартовая цена объекта, по словам собеседника издания, может составить около 660 млн. руб., а реализовать его предполагается до конца 2018 г. Этот актив мэрии не интересен. Для старта продаж необходимо разрешение Роскосмоса.