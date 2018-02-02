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ФАС разрешила «Высочайшему» купить у «Реновы» золотодобывающую компанию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила российскому производителю золота ПАО «Высочайший» (GV Gold) купить 100% ООО «Минералы Камчатки», контролирующего, в частности, компанию «Золото Камчатки».

«Высочайший» и «Золото Камчатки» (принадлежит «Ренове») входят в топ-15 золотодобывающих предприятий России. Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, сумма сделки может составить $500 млн.

Кроме «Золота Камчатки» «Минералы Камчатки» контролируют ООО «Интерминералс менеджмент» (управляющая компания «Золота Камчатки»), ООО «Камчатская медная компания», АО «Камчатское золото», АО «Быстринская горная компания», АО «Аметистовое», АО «Камголд» (входит в «Золото Камчатки»).

«Высочайший» принадлежит председателю правления Ланта-банка Сергею Докучаеву, зампреду правления Ланта-банка Наталье Опалевой и гендиректору принадлежащего им ЗАО «ЛТ-ресурс» Валериану Тихонову. Компания в 2016 г. добыла 164 000 унций золота.

«Золото Камчатки» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Компания владеет девятью лицензиями на Камчатке. В 2016 г. она добыла 180 000 унций золота. «Ренова» давно искала покупателя на свою золотодобывающую компанию.

1 февраля у «Золота Камчатки» сменился руководитель, говорится в пресс-релизе компании. Алексей Голубенко завершил свою работу на посту генерального директора, исполняющим обязанности назначен Юрий Гаращенко, работающий в «Золоте Камчатки» с 2011 г.