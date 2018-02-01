«Норникель» может войти в десятку крупнейших производителей золота России
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В прошлом году «Норникель» уже стал крупнейшим производителем меди в России, обогнав Русскую медную компанию. Теперь один из крупнейших в мире производителей никеля и палладия может посоревноваться за место в пятерке крупнейших российских производителей золота.
В 2018 г. компания планирует произвести на Быстринском ГОКе 180 000–200 000 унций золота, говорится в материалах компании. С учетом того, сколько «Норникель» добывает на своей основной площадке на Таймыре (155 000 унций золота за 2016 г. и 64 000 унций за январь – июнь 2017 г.), компания может занять в будущем году шестую или пятую строчку, если добыча остальных производителей не изменится. Совокупное производство золота «Норникелем» может составить около 11 т в 2018 г.
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