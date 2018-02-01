Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: «Норникель» озолотится

«Норникель» может войти в десятку крупнейших производителей золота России

Поможет ему запуск производства золота на Быстринском ГОКе

В прошлом году «Норникель» уже стал крупнейшим производителем меди в России, обогнав Русскую медную компанию. Теперь один из крупнейших в мире производителей никеля и палладия может посоревноваться за место в пятерке крупнейших российских производителей золота.

В 2018 г. компания планирует произвести на Быстринском ГОКе 180 000–200 000 унций золота, говорится в материалах компании. С учетом того, сколько «Норникель» добывает на своей основной площадке на Таймыре (155 000 унций золота за 2016 г. и 64 000 унций за январь – июнь 2017 г.), компания может занять в будущем году шестую или пятую строчку, если добыча остальных производителей не изменится. Совокупное производство золота «Норникелем» может составить около 11 т в 2018 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике