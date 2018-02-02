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Минсельхоз спрогнозировал снижение сбора картофеля в России

Урожай картофеля в России в 2018 г. будет ниже, чем в 2017 г., прогнозирует Минсельхоз и призывает фермеров и сельхозорганизации не сокращать посевные площади под этой культурой.

По предварительному прогнозу, в этом году Россия соберет 26,7 млн т картофеля по сравнению с 29,6 млн т в прошлом году. Рост производства ожидается в сельхозорганизациях и крестьянских и фермерских хозяйствах (КФХ), снижение на 3 млн т - в хозяйствах населения.

По предварительным данным сельхозпереписи, в 2016 г. посевная площадь под картофелем в личных подсобных хозяйствах снизилась на 625 000 га. В 2017-2018 гг. посевная площадь, согласно скорректированным данным, оценивается в 1,3 млн га (предыдущие оценки составляли 1,9 млн га).

Несмотря на снижение производства в хозяйствах населения, картофеля в стране достаточно, говорил руководитель департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «Картофеля в стране достаточно, но тем не менее хотелось бы, чтобы у сельхозпроизводителей, которые занимаются производством картофеля, ни в коем случае не снижались площади. Их можно даже чуть-чуть увеличить, потому что есть тенденция; если мы снизим площади картофеля, придется картофель завозить, хоть немного, но он будет поступать, так как почувствуется дефицит», - отметил он.

В начале января Счетная палата сообщила, что объемы производства картофеля могут быть сокращены и это может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности России по картофелю (с учетом предварительных итогов сельхозпереписи, которые зафиксировали снижение посевной площади под картофелем в хозяйствах населения в 1,7 раза за последние 10 лет). На хозяйства населения приходится порядка 80% сбора картофеля в России.