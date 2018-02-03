Десятки рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды
Несколько десятков рейсов задержано в московских аэропортах из-за погоды. По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10.30 мск, во «Внуково» задержаны 11 рейсов, в «Домодедово» восемь задержаны и 15 отменены, в «Шереметьево» задерживаются 28 самолетов.
Кроме того, «Аэрофлот» в пятницу предупредил об изменении времени вылета 14 рейсов из «Шереметьево», которые по расписанию должны были отправиться вечером 3 февраля.
По данным ГУ МЧС по Москве, в субботу в Москве и Московской области сохранятся неблагоприятные погодные условия – сильный снегопад, метель и ветер с порывами до 12-17 м/с.
Москву засыпало снегом
Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации «Росгонки»
Трасса «Формулы-1» в Сочи будет безвозмездно передана в собственность автономной некоммерческой организации «Росгонки», которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на действующего эксплуатанта трассы — НАО «Центр «Омега», которая принадлежит администрации Краснодарского края.
На сайте Минфина России опубликовано уведомление о начале разработки законопроекта о передаче трассы в собственность специализированной некоммерческой организации. Из проекта следует, что есть и второй вариант, согласно которому автодром может быть передан в государственную собственность.
Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов (чемпион России по раллийным гонкам и сын бывшего первого зампреда ВТБ Василия Титова) подтвердил РБК, что «вариант передачи автодрома на баланс АНО “Росгонки” прорабатывается».
Компания-промоутер «Росгонки» была зарегистрирована 1 декабря 2017 г. Учредителями стали «Центр Омега» (действующий обладатель прав на проведение Гран-при России, владелец «Сочи Автодрома»), Российская автомобильная федерация и ВТБ, который является титульным спонсором сочинского Гран-при.