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Schlumberger подала в ФАС второе ходатайство о покупке EDC

Американская Schlumberger подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России новое ходатайство о покупке доли в Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев. «Новое ходатайство пришло два дня назад. Правда, я еще не видел, что там, но коллеги мои смотрят сейчас», - передал «Интерфакс» заявление Артемьева в кулуарах финала конкурса «Лидеры России».

Schlumberger в прошлом году планировала приобрести 51% акций EDC, а консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами – 16,1%. Но при обсуждении сделки со Schlumberger ФАС выдвинула условие, что в случае введения новых санкций США против российского нефтегазового сектора компания передаст пакет EDC в оперативное управление или продаст российской структуре. Schlumberger согласилась на это условие и начала прорабатывать с ФАС юридические аспекты передачи контроля.

В июле 2017 г. замруководителя ФАС Андрей Цыганов говорил, что Schlumberger должна подать две заявки на приобретение доли в EDC: по закону «О защите конкуренции» (135 ФЗ) и по закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций» (57 ФЗ). По первому Schlumberger подавала заявку в середине 2017 г. По второму - не подавала до сегодняшнего дня.

Цыганов подтвердил, что в ФАС России поступило ходатайство от Schlumberger в отношении приобретения акций Eurasia Drilling Company Limited, поданное в соответствии с законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций» (57-ФЗ). ФАС приступила к его рассмотрению и в скором времени ожидает решения вопроса о его передаче на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, добавил он.

«Schlumberger продолжает осуществлять активные действия, направленные на совершение сделки по приобретению акций компании Eurasia Drilling Company Limited», - отметил Цыганов. Он добавил, что Schlumberger направила предложения, учитывающие замечания ФАС по отдельным условиям сделки.

Schlumberger планировала купить 46% в EDC в 2015 г., но тогда отказалась от таких условий сделки.