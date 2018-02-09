Структуры «Трансмашхолдинга» выкупят у УВЗ 42,47% акций «Тверьвагонзавода»
Структуры «Трансмашхолдинга» близки к выкупу у «Уралвагонзавода» (УВЗ) 42,47% акций ОАО «Тверской вагоностроительный завод», передает «Интерфакс» со ссылкой на слова совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева.
«Сделка есть - в ФАС документы сейчас находятся, пройдут - будет закрыта», - сказал он в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Гендиректор УВЗ Александр Потапов заявил в пятницу, что выгоднее продать этот пакет акций, а вырученные деньги направить на реализацию ликвидных и интересных проектов, чем «ждать получения дивидендов». «Ну и потом, там у них (структур "Трансмашхолдинга". - Ред.) - контрольный пакет. Неконтрольным пакетом сегодня можно управлять - только с задачей получения дивидендов», - говорил он.
Тверской вагоностроительный завод является крупнейшим в России производителем пассажирских вагонов. «Трансмашхолдинг» через ООО «Сапфир» контролирует 50,56% акций предприятия, 42,47% акций принадлежат УВЗ.