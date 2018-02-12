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Правительство предложило распространить систему tax free на всю Россию с 1 октября

Система tax free может быть введена во всех городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 г., а с 1 октября – во всей стране, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает «Интерфакс».

В понедельник Медведев подписал постановление о начале пилотного проекта по внедрению tax free в четырех наиболее популярных у иностранных туристов российских регионах – Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Медведев пояснил, что система tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. «У нас общий рынок, и, естественно, только таким образом это может восприниматься», - сказал премьер-министр (цитата по ТАСС).

По словам Шувалова, в постановление правительства включены около 500 магазинов. Он надеется, что за время внедрения пилотного проекта – март, апрель и май – удастся получить необходимую информацию, чтобы принять решение о распространении системы на территорию всех городов, которые принимают ЧМ-2018, а с 1 октября 2018 г. – на всю территорию России. «Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено ФНС, что все механизмы четкие, что нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в России, то мы выйдем с решением, предложим правительству решение о распространении такой работы на территорию России с 1 октября 2018 г.», – заявил Шувалов.

В ноябре Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам, которые покупают товары в России и вывозят их за границу. Законом устанавливается нулевая ставка НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранцам. Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары.

Согласно расчетам правительства, закон потребует дополнительных расходов из федерального бюджета – 150-200 млн руб. в год. Кроме того, расходы Федеральной таможенной службы по введению этой системы составят около 50 млн руб. в год, а расходы Федеральной налоговой службы — 213,15 млн руб. единовременно и 94,22 млн руб. ежегодно.