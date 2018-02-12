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ФАС раскрыла сговор поставщиков лекарств и больниц Москвы на 644 млн рублей

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала компании «Фарм-проект» и «Веста фарм» виновными в заключении антиконкурентного соглашения с тремя московскими больницами для недопуска других компаний к торгам на поставку лекарств, медоборудования и питания. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

По данным ФАС, городская клиническая больница имени В. В. Виноградова, клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова, клиническая больница № 68, «Фарм-проект» и «Веста фарм» заключили соглашение для того, чтобы поддерживать цены на 426 открытых аукционах на поставку лекарств, детского и диетического питания, медицинских изделий и оборудования в 2014-2016 гг. Сумма начальных максимальных цен контрактов в рассмотренных аукционах превышает 644 млн руб., следует из сообщения.

Участники картеля прописывали нужные формулировки для отклонения заявок других компаний на участие в аукционах, объяснил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок.

«Своими действиями заказчики устранили добросовестных игроков с торгов, а это привело к тому, что все аукционы завершились с минимальным снижением начальных цен контрактов, то есть картель воспрепятствовал экономии бюджетных средств», – подчеркнул статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Материалы дела будут направлены в управление экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 178 УК (ограничение конкуренции) и 286 УК (превышение должностных полномочий). ФАС отмечает, что некоторые ответчики признали заключение антиконкурентного соглашения. В адрес госзаказчиков служба направит предписания о недопущении ограничивающих конкуренцию действий.