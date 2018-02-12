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S7 Airlines опровергла проблемы с двигателями ее A320neo

Проблемы с двигателями производства американской Pratt & Whitney, которыми укомплектована часть самолетов Airbus A320neo, не коснулись их единственного российского эксплуатанта - S7 Airlines. «Мы получили всю информацию от производителей. Не предусмотрено никаких ограничений на эксплуатацию лайнеров из нашего парка», - заявил «Интерфаксу» представитель S7, в парке которой четыре A320neo. «Наши планы по поставкам [других законтрактованных A320neo] в силе», - добавил представитель перевозчика.

В 2016 г. S7 заключила две сделки на 12-летний операционный лизинг А320-200neo: 10 лайнеров этого типа компания арендует у ирландской лизинговой Aercap Ireland Capital limited и еще itcnm - у китайской BOC Aviation. В августе гендиректор перевозчика Владимир Объедков заявлял о планах заказать еще 10 A320neo. По его словам, поставка этой партии расписана до 2024 г.

Airbus A320neo - усовершенствованная версия узкофюзеляжного семейства А320. Машина обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками, расход топлива снижен на 15%, дальность полета выше. Также A320neo - самый малошумный среди лайнеров этого класса.

В минувшую пятницу концерн Airbus уведомил Европейское агентство по безопасности полетов о том, что выявил дефекты в 30% из 113 двигателей P&W, установленных на находящихся в эксплуатации A320neo. Из-за этого производитель был вынужден частично приостановить поставки новых машин клиентам. Поскольку речь идет о случаях остановки двигателей в полете, европейский регулятор запретил эксплуатацию самолетов с обоими дефектными двигателями и ограничил дальность полетов машин с одним дефектным двигателем.

По данным Airbus, лайнеры семейства в настоящее время используют 18 авиакомпаний по всему миру. На этой неделе Airbus должна была обнародовать новые планы производства этого типа на 2018 г. В прошлом году объемы выпуска A320neo оказались меньше ориентира из-за перебоев с поставками двигателей.