Бизнес

Новости

«Коммерсантъ» узнал о сбое обработки посылок интернет-магазинов в «Шереметьево»

Технические сложности в работе грузового оператора «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» привели к сбою при обработке посылок иностранных интернет-магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из курьерских компаний. По его словам, авиакомпания вводила эмбарго для транзита груза из-за рубежа в пункты назначения на территории Евразийского экономического союза. Издание также ссылается на письмо «Аэрофлота» своим партнерам. Из него следует, что эмбарго вводилось с 8 февраля «в связи с необходимостью ликвидации сбойной ситуации, вызванной скоплением груза в SVO, усугубившейся неблагоприятными метеоусловиями».

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что сбой в обработке грузов уже ликвидирован. Они отправляются в обычном режиме. В авиакомпании подчеркнули, что эмбарго «не распространялось на перевозки почты», на которую в значительной степени приходятся перевозки заказов интернет-магазинов. По словам директора по связям с общественностью АО «Московский аэропорт Шереметьево» (МАШ) Анны Захаренковой, ограничения были сняты с 23:59 12 февраля. «На сегодня обслуживание грузов осуществляется в штатном режиме», - констатировала она. В числе причин сбоя Захаренкова назвала сложные метеоусловия и отклонения в работе нового технологического оборудования.

На сбое в работе оборудования указывают и представители курьерских служб. Грузовой оператор «Шереметьево», обслуживающий рейсы «Аэрофлота», с 28 января перевел все направления международных линий на новый грузовой терминал «Москва Карго». Об этом рассказал начальник управления международных перевозок DPD в России Евгений Привалов. Рост грузопотока привел к техническому сбою в автоматической системе хранения и комплектации грузов. Задержки затронули «всех B2C-клиентов, чьи посылки перевозит «Аэрофлот», в частности это грузы из Америки, Китая, Европы», - рассказал Привалов.

Собеседник в одной из курьерских компаний отметил, что сбой в обработке посылок привел к задержке в доставке грузов у некоторых служб до двух-пяти дней.