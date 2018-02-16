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ВТБ подтвердил вхождение в консорциум по покупке индийской Essar Steel

ВТБ участвует в консорциуме, который подал заявку на покупку индийской Essar Steel, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

«Мы действительно входим в консорциум, который участвует в тендере на покупку Essar Steel. Мы участвуем как партнер, который организовывает долговое финансирование, акционерное финансирование для консорциума и в принципе создает синдикат как в акционерном капитале, так и в долге», - рассказал Соловьев (цитаты по «Интерфаксу»).

«Стартовой цены нет, есть финансовые условия, которые я не хотел бы комментировать», - отметил Соловьев.

Победитель тендера будет определен в течение трех недель, затем две недели предусматривается на разработку и подписание соглашения с пулом кредиторов, прокомментировал Соловьев сроки сделки.

Ранее агентство Bloomberg cообщило, что ВТБ вместе с «Ростехом» через Numetal Mauritius будет участвовать в аукционе по продаже Essar Steel. Представитель Numetal подтвердил подачу заявки на покупку Essar Steel.

Еще одним претендентом на Essar Steel является крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal. Компания также подала заявку на участие в тендере.

Essar Steel является четвертым по величине производителем стали в Индии, компания выпускает 10 млн т продукции в год. Однако в декабре 2015 г. компания допустила дефолт по кредитам и сейчас проходит процесс банкротства.