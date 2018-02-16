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Компания экс-президента «Роснефти» попросила исключить ее из санкционного списка США

«Независимая нефтегазовая компания» (ННК) обратилась к структурам минфина США с просьбой исключить ее вместе с «дочкой» «ННК-Приморскнефтепродукт» из санкционного списка, сообщил «Интерфаксу» владелец компании, бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов.

По его словам, соответствующее ходатайство было направлено в американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC, занимается финансовой разведкой и вопросами санкций).

«Да, конечно, подали [ходатайство]. Мы сегодня работаем с OFAC и надеемся на принятие справедливого решения OFAC в отношении наших предприятий, которые попали под санкции», - сказал Худайнатов.

Санкции в отношении ННК и «ННК-Приморскнефтепродукт» минфин США ввел 1 июня 2017 г. По данным американского ведомства, компания поставила в КНДР в обход санкций нефтепродукты стоимостью более $1 млн.

В свою очередь подконтрольная ННК Alliance Oil заявляла, что обе компании «не имели договорных отношений с северокорейскими компаниями, работающими в энергетике, и как-то иначе не участвовали в экономике КНДР».