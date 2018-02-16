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Годовая прибыль Coca-Cola упала на 80%

Чистая прибыль Coca-Cola в 2017 г. снизилась на 80% до $1,25 млрд, выручка упала на 15% до $35,4 млрд. Об этом говорится в отчете компании.

При этом компания в IV квартале 2017 г. получила чистый убыток в $2,75 млн по сравнению с чистой прибылью в $550 млн годом ранее. Выручка Coca-Cola в октябре - декабре упала на 20% до $7,51 млрд.

«Я доволен нашими достижениями и результатами в 2017 г.», - приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора Coca-Cola Company Джеймса Квинси. Компания достигла годового прогноза, но в то же время продолжала превращаться в общую компанию по производству напитков, продолжает он.

На чистую прибыль компании повлияли продолжающиеся перемены в структуре бизнеса. Тем не менее Coca-Cola показала рост других операционных показателей, отмечается в сообщении.