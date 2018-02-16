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Бывшая жена Пескова написала заявление об увольнении из Россотрудничества

Экс-супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, возглавляющая представительство Россотрудничества во Франции, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Фотографию документа она выложила в Instagram.

«Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля», - говорится в заявлении.

Публикация от Katya (@zazerkatye) Фев 16, 2018 в 8:39 PST

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что Солоцинская в ближайшее время будет уволена в связи с утратой доверия. Причиной увольнения, по данным собеседников телеканала, стало наличие у нее двух бизнесов, которые не упомянуты в декларации. «Речь идет о двух компаниях — российской и французской», — отметил источник. По информации другого собеседника, Солоцинская пыталась препятствовать увольнению, угрожая связями с кандидатом в президенты Ксенией Собчак и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

BBC со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет, что Солоцинская является учредителем двух компаний - «Минком» и Sirius, зарегистрированных в России и Париже соответственно. Согласно российскому законодательству госслужащий должен быть уволен в связи с утратой доверия, если на платной основе участвует в управлении коммерческой организацией.

По словам источника ВВС, решение об увольнении Солоцинской приняла руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. «Есть правила госслужбы. Она предоставила недостоверные данные о своих имущественных делах. Не думаю, что это было сделано по злому умыслу, просто, возможно, не отнеслась к этому максимально серьезно, ведь у нее не было опыта госслужбы», - пояснил представитель Россотрудничества.