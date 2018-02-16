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США могут ввести пошлину в размере 53% на импорт российской стали

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Министерство торговли США рассматривает возможность введения пошлины на импорт стали из России и 11 других стран (Бразилия, Китай, Коста-Рика, Египет, Индия, Малайзия, Южная Корея, ЮАР, Таиланд, Турция и Вьетнам) в размере 53%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Для производителей стали из других стран предлагается установить пошлину в размере 24%.

Ранее американское министерство пришло к выводу, что производители стальной катанки – проволоки диаметром 5-10 мм – из России, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) занижают цены на свою продукцию при поставках на американский рынок.

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Бизнес
Новости

Kesko продаст гипермаркеты «К-раута» за 12 млрд рублей

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Финский ритейлер Kesko продаст сеть гипермаркетов «К-раута» (12 магазинов) французской Leroy Merlin за 12 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Kesko.

«Мы приняли решение уйти из России. Инвестиции в российский рынок не принесли ожидаемых результатов, а расширение за пределы Санкт-Петербурга и Москвы потребовало бы значительных дополнительных инвестиций», - приводятся в сообщении слова президента Kesko Микко Хеландера.

По его словам, сделка окажет минимальное влияние на чистую выручку и операционную прибыль компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 г. В результате сделки в собственность Leroy Merlin перейдут торговые площади восьми магазинов в Петербурге, трех в Москве и одного в Калуге. После реконструкции гипермаркеты в течение этого года будут введены в эксплуатацию под брендом Leroy Merlin.

Последний день «К-руока» в России

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Политика
Новости

Захарова назвала абсурдом обвинения во вмешательстве России в американские выборы

Ведомости
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения США в адрес 13 россиян из-за вмешательства в президентские выборы абсурдом. По ее мнению, эти обвинения отражают современную американскую политическую реальность.

«Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», — написала Захарова в Facebook.

В пятницу минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян и трех компаний из России. Обвинения предъявлены по статьям «сговор против США» и «мошенничество.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Бизнес
Новости

Бывшая жена Пескова написала заявление об увольнении из Россотрудничества

Ведомости
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Экс-супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, возглавляющая представительство Россотрудничества во Франции, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Фотографию документа она выложила в Instagram.

«Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля», - говорится в заявлении.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что Солоцинская в ближайшее время будет уволена в связи с утратой доверия. Причиной увольнения, по данным собеседников телеканала, стало наличие у нее двух бизнесов, которые не упомянуты в декларации. «Речь идет о двух компаниях — российской и французской», — отметил источник. По информации другого собеседника, Солоцинская пыталась препятствовать увольнению, угрожая связями с кандидатом в президенты Ксенией Собчак и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

BBC со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет, что Солоцинская является учредителем двух компаний - «Минком» и Sirius, зарегистрированных в России и Париже соответственно. Согласно российскому законодательству госслужащий должен быть уволен в связи с утратой доверия, если на платной основе участвует в управлении коммерческой организацией.

По словам источника ВВС, решение об увольнении Солоцинской приняла руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. «Есть правила госслужбы. Она предоставила недостоверные данные о своих имущественных делах. Не думаю, что это было сделано по злому умыслу, просто, возможно, не отнеслась к этому максимально серьезно, ведь у нее не было опыта госслужбы», - пояснил представитель Россотрудничества.

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Политика
Новости

Суд отстранил от должности гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс»

Ведомости
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Самарский суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) о временном отстранении от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Александра Кирилина. Об этом сообщает ТАСС.

Кирилина освободили от занимаемой должности на период предварительного следствия, уточнил судья.

СК обратился в суд с просьбой временно отстранить от занимаемой должности гендиректора РКЦ «Прогресс». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями). По данным следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. гендиректор вопреки интересам РКЦ «Прогресс» заключил с неким ООО договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. В результате предприятию был нанесен ущерб.

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Политика
Новости

Рособрнадзор приостановил лицензию Института телевидения и радиовещания «Останкино»

Ведомости
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Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится в сообщении службы. Ранее Рособрнадзор лишил вуз госаккредитации и запретил набирать студентов.

Решение было принято по результатам проверок, прошедших с 9 по 16 февраля. Действие лицензии также приостановлено у Подольского социально-спортивного института. Помимо этого за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в Смоленский государственный институт искусств.

На сайте МИТРО говорится, что институт был реформирован. «С 1 января 2018 г. образовательный холдинг «Останкино» включает в себя три автономных образовательных учреждения: Высшую школу «Останкино», Детскую академию «Останкино», Московскую академию моды.

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Политика
Новости

Прокурор попросил приговорить Шакро Молодого к 10 годам колонии

Ведомости
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Представитель обвинения попросил приговорить вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов) к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на 700 000 руб. по уголовному делу о вымогательстве, передает «Интерфакс».

Обвинение предложило наказание в ходе прений сторон во время заседания Никулинского суда Москвы. «Прошу признать Калашова виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 700 000 руб.», - сказал прокурор в суде.

Другого криминального авторитета, проходящего по делу, - помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) прокурор попросил признать виновным в вымогательстве и назначить ему 9,5 года колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 000 руб.

Еще 10 фигурантов уголовного дела обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 года колонии и различным штрафам.

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Бизнес
Новости

Костин рассказал о планах продать долю в «Магните» через пять-шесть лет

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Основатель «Магнита» Сергей Галицкий посчитал, что пришло время продать компанию, а он хочет сконцентрироваться на проблемах детского футбола. Об этом рассказал в интервью «Коммерсантъ FM» предправления банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, переговоры шли почти полгода.

«Мы считаем, что компания базово очень хорошая, у нее огромный потенциал, но в силу ряда причин в последние год-два компания не могла развиваться так быстро, как ее главные конкуренты», - сказал Костин. Он напомнил, что у ВТБ есть отдельное направление для инвестиций – банк становится акционером какого-либо бизнеса для его улучшения и дальнейшей перепродажи. «Мы в целом инвестировали примерно $15 млрд за последние годы», - сказал Костин. Например, у банка доля в сети Burger King, а также он был акционером «Ленты» и аэропорта «Пулково».

Костин отметил, что подобные проекты ВТБ покупает на два-три года. Банк будет акционером «Магнита», возможно, пять-шесть лет для того, чтобы «действительно нарастить» стоимость компании и выйти из нее, добавил Костин.

ВТБ не будет выставлять оферту миноритариям «Магнита», сказал Костин. Это связано с тем, что пакет банка не предусматривает такой возможности, объяснил он.

Предправления ВТБ не стал говорить о планах по развитию «Магнита», отметив, что их будет формировать совет директоров. Необходимо разобраться в позиции акционеров, добавил он. «Если они (предложения ВТБ.- Прим. «Ведомостей») будут одобрены советом директоров, то в конечном итоге мы скорректируем стратегию, нацеленную на более агрессивный подход к рынку, с точки зрения продаж, маркетинга».

Сегодня стало известно, что ВТБ стал крупнейшим акционером «Магнита», купив 29,1% компании за 138 млрд руб. Акции ритейлера подешевели на этой новости. Эта сделка – плевок в лицо инвесторам, заявил директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко (фонд - миноритарный акционер). Закон требует при покупке более 30% акций компании делать предложение о выкупе бумаг миноритариям. «Они же специально купили чуть меньше, чтобы его не делать. Это абсолютно безобразно и худшее поведение со стороны государственного банка», - сказал Кривошапко.

«Рынок нас нечестно оценивает»: как Галицкий прощался с сотрудниками «Магнита»

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Финансы
Новости

Биржевой курс евро упал ниже 70 рублей впервые со 2 февраля

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Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 70 руб. впервые со 2 февраля, курс доллара при этом держится выше 56 руб.

На 18.12 мск курс евро составил 69,97 руб., потеряв 55 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. Курс доллара к этом времени опустился на 15,25 коп. до 56,24 руб.

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Бизнес
Новости

Совет ЕЭК обнулил пошлины на оборудование для «Ямал СПГ»

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозные таможенные пошлины на технологическое оборудование и комплектующие, ввозимые для проекта «Ямал СПГ». Об этом говорится в пресс-релизе совета.

«Принято решение освободить от ввозных таможенных пошлин ряд товаров, ввозимых в Россию для реализации проекта «Ямал СПГ». В список, утвержденный решением Совета ЕЭК, вошло технологическое оборудование и комплектующие, среди них – емкости для сжатого или сжиженного газа, трубы, газовые турбины и т. д. Действие решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. с учетом фактической даты начала реализации проекта «Ямал СПГ», говорится в сообщении.

«Ямал СПГ» является первым заводом «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ). Проект предполагает запуск трех очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Акционерами проекта являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Silk Road Fund (9,9%).

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Бизнес
Новости

«Трансконтейнер» инвестирует 1 млрд рублей в грузовой парк в Калужской области

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«Трансконтейнер» планирует вложить в развитие грузовых парков для обеспечения растущего объема перевозок в Калужской области 1 млрд руб. в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Анатолия Артамонова.

По его словам, на данный момент в регионе создан мультимодальный транспорт-логистический комплекс, который является начальным пунктом «Нового Шелкового пути». К этому комплексу интерес проявляют различные инвесторы. «В ближайшее время это будет один из мощных центров обработки и распределения грузов по территории страны, что позволит в значительной степени решить проблему перегрузки Московского транспортного узла. Он перегружен транзитными перевозками», - отметил Артамонов.

«Трансконтейнер» входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании, принадлежащей РЖД. В собственности «Трансконтейнера» находится свыше 24 000 фитинговых платформ и около 64 500 крупнотоннажных контейнеров. О планах РЖД принять участие в развитии грузовых парков на территории Калужской области впервые сообщалось в декабре прошлого года.

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Технологии
Новости

Disney снимет продолжение «Последнего богатыря»

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Компания Disney в России совместно со студией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» снимет продолжение фильма «Последний богатырь». Об этом сообщила пресс-служба Disney, передает ТАСС. Уже начались подготовительные работы.

Над сценарием продолжения работает группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо. Других подробностей пока нет.

«Последний богатырь» – это второй фильм Disney, снятый в России. Он вышел в прокат в октябре 2017 г. «Последний богатырь» снят по мотивам русских сказок, он рассказывает историю Ивана, сына Ильи Муромца. Продюсеры не раскрывают, сколько потратили на фильм.

«Последний богатырь» был самым кассовым отечественным фильмом до выхода в прокат «Движения вверх». Сборы фильма Disney составили более 1,65 млрд руб., следует из данных электронной государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС). При этом «Движение вверх» собрало 2,9 млрд руб.

Российские фильмы – миллиардеры проката

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