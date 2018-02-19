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Бизнес
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«Система» заложит акции «Детского мира» по кредиту от РФПИ и Газпромбанка

Интерфакс
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АФК «Система» подписала соглашение о кредите с РФПИ и Газпромбанком для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Башкирией.

РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК «Система» целевое финансирование на общую сумму 40 млрд руб. сроком на 180 дней. В залог кредиторам перейдут 52,099% обыкновенных акций ПАО «Детский мир» и 90,47% уставного капитала АО «БЭСК», а также возможность досрочного погашения.

По условиям кредитного соглашения АФК «Система» имеет право без согласования с кредиторами вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами - за счет средств из других источников, говорится в сообщении.

Сегодня же «Система» сообщила, что возьмет в Сбербанке кредит на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет, 40 млрд руб. из которого будут выбраны на исполнение обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью», «Роснефтью» и Башкирией. Остальная сумма может быть использована АФК «по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств». Обеспечением по кредиту станут обыкновенные акции МТС.

По мировому соглашению «Система» признала и обязалась возместить причиненные «Башнефти» в период владения компанией убытки на 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. «дочка» холдинга «Система-инвест» перечислила башкирской компании 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.

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Политика
Новости

Российские военные подтвердили обострение обстановки в Сирии

Интерфакс
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Российские военные сегодня подтвердили обострение обстановки в Восточной Гуте – пригороде-анклаве оппозиции к северо-востоку от столицы Сирии Дамаска. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил об обстрелах со стороны боевиков, оппозиция обвиняет в эскалации президента Сирии Башара Асада.

«Отмечается обострение обстановки в Восточной Гуте. Незаконными вооруженными формированиями продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска», – заявил Евтушенко на брифинге в понедельник. По его данным, за сутки зафиксировано семь обстрелов. «Боевиками выпущено 19 мин. Есть пострадавшие среди мирного населения», – сообщил он. Сирийское госагентство SANA сообщило об одном погибшем и восьми раненых.

Оппозиционеры утверждают, что во время обстрелов правительственных войск погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения. Наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждает, что в Гуте за сутки погиб 71 человек, ранены 325. Подтверждений этих данных из других источников не поступало.

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Технологии
Новости

«Первый канал» опроверг уход Екатерины Андреевой из программы «Время»

Ведомости
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Представитель «Первого канала» опроверг «Ведомостям» появившуюся сегодня в СМИ информацию о расставании с ведущей новостной программы «Время» c 1997 г. Екатериной Андреевой.

«Первый канал» с понедельника, 19 февраля, поменял формат выпуска программы «Время», сообщил его представитель. Программа теперь выходит в новой студии, а ведущие взаимодействуют с графикой. Запуск новой технологии выпуска взял на себя шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов, говорит представитель телекомпании. Клейменов будет вести основной выпуск программы «Время», который в будни вещается на территорию европейской части России. Ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию с выпусками на другие часовые пояса – на Дальний Восток, Сибирь и т. д., а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания «Первого канала».

О том, что Андреева вскоре может перестать быть лицом «Первого канала», написала Русская служба BBC. Со ссылкой на источники, близкие к руководству телеканала, ресурс сообщил о сложных отношениях Андреевой с его гендиректором Константином Эрнстом.

Представитель канала заявил «Ведомостям», что Андреева спустя некоторое время вновь будет вести основной выпуск программы «Время».

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Политика
Новости

В «Матросской Тишине» сменился руководитель после скандала с VIP-камерами

Ведомости
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Начальник московского СИЗО-1 «Матросская Тишина» сменился после скандала с VIP-камерами, сообщило «РИА «Новости».

В понедельник о назначении на должность подполковника Сергея Поздеева (ранее - замначальника управления ФСИН в Кировской области) сообщил начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз. «Мы надеемся, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами, очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент», — сказал Мороз.

По данным агентства, прежний руководитель «Матросской Тишины» Владимир Клочек вышел на пенсию.

О «роскошных VIP-камерах» в СИЗО в декабре 2017 г. сообщила замруководителя столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. «VIP-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - полупустые, просторные, красивые и, я бы даже сказала, модные <...> Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки», - сказала Меркачева «Московскому комсомольцу». При этом на другом уровне находятся переполненные арестованными гражданами камеры с полным отсутствием санитарии. ФСИН провела проверку этой информации, после чего стало известно об увольнении замначальника СИЗО по оперативной работе. Трех сотрудников строго наказали в дисциплинарном порядке.

В «Матросской Тишине» часто содержатся осужденные бизнесмены. Так, в декабре ОНК поверяла там условия содержания экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева. В разное время в этом СИЗО содержались Сергей Полонский, основатель «Мостовика» Олег Шишов и Михаил Ходорковский.

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Бизнес
Новости

«Алроса» потратит деньги от продажи газовых активов на выкуп акций «дочки»

Интерфакс
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Алмазодобывающая компания «Алроса» направит до трети от суммы, вырученной от продажи газовых активов, на выкуп у Якутии 10% акций своей «дочки» «Алроса-Нюрба», часть средств пойдет на досрочное погашение задолженности, сообщил в интервью «России 24» президент «Алросы» Сергей Иванов. «Я уверен, что часть этих денег пойдет на дополнительное досрочное погашение тех незначительных кредитов, которые остаются у группы «Алроса», - сказал Иванов.

Аукцион по покупке газовых активов «Алросы» выиграл «Новатэк». Цена продажи активов – 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании – по итогам аукциона составила 30,3 млрд руб. Помимо «Новатэка» в торгах принимало участие ООО «Статус» (структура Газпромбанка).

Сейчас «Алроса» контролирует 87,47% «Алросы-Нюрба». Эта компания разрабатывает две кимберлитовые трубки - «Нюрбинскую» и «Ботуобинскую», а также россыпи. На нее приходится около 18% добычи группы.

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Политика
Новости

Российский МИД потребовал наказать напавших на здание Россотрудничества в Киеве

Ведомости
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Россия требует установить и привлечь к ответственности виновных в нескольких нападениях на здание Россотрудничества и офисы российских банков в Киеве. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

«Не может не вызывать тревогу, что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей», - сообщает ведомство. МИД также вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве Нимчинского. Ему «был заявлен решительный протест», отмечает министерство.

Кроме того, посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста. Радикалы по-прежнему ведут себя разнузданно, чувствуют свою безнаказанность, будучи уверенными в бездействии полиции, говорится в сообщении российского посольства. Никто из правонарушителей задержан не был, отмечается там же.

Вчера, 18 февраля, украинские националисты забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Они также напали на отделения украинской «дочки» Сбербанка и Альфа-банка. По оценке корреспондента «Интерфакса», в акции принимали участие около сотни человек.

Марш националистов в Киеве

Политика
Новости

Украина потребовала от России компенсацию за использование Керченского пролива

Ведомости
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Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, заявил МИД страны. По мнению официального Киева, Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях, а также в соединяющем их Керченском проливе, в том числе при строительстве Крымского моста.

«Нагло попирая международное право, Российская Федерация крадет энергетические и рыболовные ресурсы, принадлежащие Украине и ее народу, среди прочего причиняет физический ущерб украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Крымского моста», - говорится в заявлении МИД Украины. Киев просит суд ООН обязать Россию прекратить нарушения и выплатить компенсацию, размер которой не уточняет.

В сентябре 2017 г. президент Украины Петр Порошенко распорядился подать в суд на Россию из-за «экологического ущерба», наносимого строительством Крымского моста. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что ограничение Россией параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и обратно под аркой моста через Керченский пролив, негативно скажется на экономике Украины и приведет к убыткам. По его оценке, около 50% морских судов, перевозящих зерно из порта Мариуполя, не соответствуют габаритным ограничениям, которые могут ввести.

19-километровый Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 г., поездов - в декабре 2019 г. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, уже включенная в «украинский» санкционный список ЕС и США.

Как строят Керченский мост

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Бизнес
Новости

«Магнит» может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн

Ведомости
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Один из крупнейших российских ритейлеров – «Магнит» может выкупить с биржи собственные акции на $200 млн. Об этом заявил гендиректор компании Хачатур Помбухчан на телеконференции с инвесторами, передает ТАСС.

По словам Помбухчана, размер программы утвердит совет директоров. «Мое предложение – может быть, что-то около $200 млн. Может быть, меньше или немного больше», – сказал он.

GDR на LSE – $17,47, исходя из этой цены на $200 млн можно купить 2 289 639 акций (2,42% уставного капитала). Акция на Московской бирже – 4301 руб., по текущему курсу доллара на $200 млн можно купить 2 625 706 акций (2,78% УК).

«Магнит» уже сообщал, что планирует рассмотреть возможность реализации плана обратного выкупа акций в 2018 г. Выкупленные акции могут быть использованы для долгосрочного стимулирования менеджмента «Магнита».

Ранее стало известно, что ВТБ приобретет более 29% «Магнита» у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Он также покинул пост гендиректора компании и перестал быть членом правления ритейлера. Однако у Галицкого осталось 3% компании.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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Бизнес
Новости

Погранслужба Украины сообщила о возобновлении пропуска грузовиков в Россию

Ведомости
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Государственная погранслужба Украины сегодня сообщила о начале пропуска грузовиков через границу в Россию на погранпереходе «Гоптовка» - «Нехотеевка». По информации украинских пограничников, российская сторона «оповестила о восстановлении оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя накануне».

Пропуск грузовиков через «Нехотеевку» - крупнейший пункт пропуска между Украиной и Россией на трассе E105 Белгород - Харьков - был остановлен 17 февраля. По данным СМИ, в сторону России на украинской стороне скопилось до 150 тяжелых грузовиков. Из-за перераспределения транспортных потоков затруднения при проходе границы грузовиками наблюдается в пунктах пропуска «Бачевск» и «Катериновка» в Сумской области.

«Надеемся, что запуск трафика на этом участке позволит до конца дня разгрузить как это направление, так и другие направления для грузового транспорта», – заявил в понедельник представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Пограничники советуют транспортникам до 20 февраля воздержаться от поездок грузовиков в Россию, чтобы дать возможность пересечь границу уже накопившимся.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития объяснило резкий рост обрабатывающей промышленности в январе

Ведомости
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Неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе обусловлены временными причинами, как и резкий спад отрасли в конце 2017 г., говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине промышленности». Так, скачок в добывающем комплексе частично обеспечил проект «Ямал СПГ».

Промпроизводство в январе неожиданно выросло на 2,9% относительно января предыдущего года после спада на 1,5% в декабре и рекордного обвала на 3,6% в ноябре 2017 г. Темпы роста в добывающем комплексе в январе впервые с августа 2017 г. вышли в положительную область - 1,1%, а обрабатывающие производства выросли на рекордные с мая 4,7% после падения на 2% в декабре.

Положительной динамике обрабатывающего производства, в частности, способствовал рост услуг в области добычи полезных ископаемых - сразу на 14,9%, что может быть связано с постепенным выходом на полную мощность завода «Ямал СПГ», отмечают в Минэкономразвития. В свою очередь добыча нефти и попутного газа в январе снизилась на 0,9% под влиянием сделки ОПЕК+, добыча природного газа и газового конденсата увеличилась на 6,2%.

Существенный рост показал и машиностроительный комплекс, в том числе благодаря улучшению показателей выпуска прочих транспортных средств и оборудования - плюс 13,5% по сравнению со спадом на 14,5% в декабре и 3,3% в IV квартале.

«Основной причиной разворота динамики обрабатывающей промышленности стали те же отрасли, которые обусловили спад последних нескольких месяцев», - заключают в Минэкономразвития.

Производство основных драгоценных и прочих цветных металлов и производство ядерного топлива увеличилось в январе на 1,8% после падения на 9,8% в декабре и на 13,4% в IV квартале 2017 г. в годовом выражении. Производство табачных изделий выросло на 7,8% после спада в декабре и IV квартале - на 66,3 и 39% соответственно, что связано с переносом индексации акцизов с января на июль.

По данным Минэкономразвития, «очищенные от волатильных компонент» показатели обрабатывающей промышленности продолжают расти умеренными темпами. Показатель медианного темпа роста в обработке (при подсчете которого исключаются слишком высокие и слишком низкие отраслевые данные) в январе составил 2% (1,4% - в декабре).

Рост промпроизводства по-прежнему базируется на устойчиво положительной динамике в ключевых обрабатывающих отраслях – производстве пищевых продуктов, химической отрасли, легкой промышленности, деревообработке, указывают в ведомстве.

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Политика
Новости

Путин продлил амнистию капитала

Ведомости/ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о продлении срока амнистии капиталов до февраля 2019 г. Документы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации с датой подписания 19 февраля.

Соответствующие законопроекты были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Второй этап амнистии капитала продлится с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. После добровольной декларации бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ. Подоходный налог не придется платить и при ликвидации до марта 2019 г. контролируемой иностранной компании.

Впервые амнистия капиталов проходила в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. Декларации подали всего около 2500 человек, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники, Минфин сообщал о 7200 деклараций.

При продлении амнистии сохраняются все гарантии для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа в 2015-2016 гг., предусматривается такой же объем гарантий для декларантов второго этапа. В отличие от прошлой амнистии задекларировать можно будет не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета, если они были открыты до 1 января 2018 г. Это означает, что по ним нельзя будет привлечь ни к налоговой, ни к валютной ответственности.

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Политика
Новости

Федерация керлинга попросила СК расследовать появление допинга в пробе Крушельницкого

Ведомости
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Федерация керлинга России (ФКР) написала в Следственный комитет (СК) заявление, в котором просит расследовать появление допинга в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого. Об этом заявил первый вице-президент ФКР Андрей Созин, передает ТАСС.

Крушельницкий соблюдает антидопинговые правила, рассказал в интервью «Советскому спорту» президент ФКР Дмитрий Свищев. По его словам, речь может идти только о внешнем вмешательстве: «Очевидно, что кто-то подсыпал, подлил ему мельдоний». Свищев подчеркивает, что спортсмен в последнее время сдал 11 допинг-тестов, которые были отрицательными.

Ранее МОК сообщил, что заподозрил в нарушении антидопинговых правил российского спортсмена. Его имя не раскрывалось. Позже антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило, что открыло дело в отношении россиянина Александра Крушельницкого. По данным газеты «Спорт-экспресс», в его пробе обнаружены следы мельдония. При этом МОК уточнил, что если проба «Б» россиянина будет отрицательной, то не исключено, что могла быть допущена ошибка.

Официальные результаты допинг-пробы «Б» будут известны ко вторнику, 20 февраля. Однако издания «Спорт-Экспресс» и Championat.com сообщали, что проба положительная.

Тренер спортсмена Дмитрий Мельников отмечал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа. Сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе. Крушельницкий завоевал вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте. Это первая российская медаль в керлинге на Олимпиаде-2018.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил дождаться результатов вскрытия пробы «Б» Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно быть в данном случае. По его словам, пока Международный олимпийский комитет (МОК) ведет себя достаточно корректно.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018

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