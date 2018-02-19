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«Система» заложит акции «Детского мира» по кредиту от РФПИ и Газпромбанка

АФК «Система» подписала соглашение о кредите с РФПИ и Газпромбанком для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Башкирией.

РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК «Система» целевое финансирование на общую сумму 40 млрд руб. сроком на 180 дней. В залог кредиторам перейдут 52,099% обыкновенных акций ПАО «Детский мир» и 90,47% уставного капитала АО «БЭСК», а также возможность досрочного погашения.

По условиям кредитного соглашения АФК «Система» имеет право без согласования с кредиторами вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами - за счет средств из других источников, говорится в сообщении.

Сегодня же «Система» сообщила, что возьмет в Сбербанке кредит на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет, 40 млрд руб. из которого будут выбраны на исполнение обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью», «Роснефтью» и Башкирией. Остальная сумма может быть использована АФК «по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств». Обеспечением по кредиту станут обыкновенные акции МТС.

По мировому соглашению «Система» признала и обязалась возместить причиненные «Башнефти» в период владения компанией убытки на 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. «дочка» холдинга «Система-инвест» перечислила башкирской компании 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.