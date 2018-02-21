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Polymetal договорился о поставках концентрата с одного из крупнейших проектов

Ведущий в России производитель серебра и один из главных золотодобытчиков Polymetal International plc. заключил первый договор продажи концентрата с одного из крупнейших золоторудных проектов Кызыл, говорится в сообщении компании.

Polymetal не называет покупателя, отмечая только, что это один из действующих торговых партнеров компании, который в течение последних двух лет приобрел значительный объем концентрата с Майского. Сумму сделки компания также не раскрывает.

Договор предусматривает покупку не менее 50% от прогнозируемого объема производства высокоуглеродистого концентрата с Кызыла в 2018 г. У Polymetal также есть право увеличить продажи до 100% от годового производства всего концентрата на казахстанском проекте.

Планируется, что низкоуглеродистый концентрат будет перерабатываться на новых мощностях Амурского гидрометаллургического комбината. В то же время компания оставляет за собой возможность продать его сторонним покупателям.

Polymetal отмечает, что коммерческие условия продажи концентрата выгодно отличаются от первоначальных оценок, при этом процент оплачиваемого золота в концентрате соответствует технико-экономическому обоснованию проекта, а стоимость переработки ниже, чем по условиям продажи концентрата с Майского.

Компания доставит концентрат с Кызыла в морской порт Владивостока по железной дороге на 6000 км. Покупатель будет отвечать за отправку концентрата для дальнейшей переработки в Восточном Китае или ином регионе.