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Структура Ротенберга попросила ФАС разрешить приобрести «Мостотрест»

«Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга направил в ФАС ходатайство о согласовании покупки 100% компании «ТФК-финанс», основного владельца «Мостотреста», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе антимонопольного органа.

«Мостотрест» на 94,2% принадлежит «ТФК-финанс» - структуре НПФ «Благосостояние», фонд, в свою очередь, подконтролен «РЖД». «Мостотрест» специализируется на возведении и реконструкции мостов, дорог и других инфраструктурных сооружений и является одним из основных субподрядчиков строительства моста через Керченский пролив. Генподрядчиком крымского моста является принадлежащий Ротенбергу «Стройгазмонтаж».

Как сообщал «Ведомостям» представитель Ротенберга, бизнесмен рассматривает возможность приобретения «Мостотреста» и заинтересован в инфраструктурном строительстве, а также надеется на синергию с другими видами строительного бизнеса.

Ранее «Мостотрест» неформально принадлежал Ротенбергу, сообщал Forbes и подтверждали «Ведомостям» три собеседника. До 2015 г. крупнейшим акционером компании была Marc O’Polo Investments, принадлежащая на 68,45% сыну бизнесмена Игорю Ротенбергу. Впоследствии Marc O’Polo Investments продала 38,6% «Мостотреста» «ТФК-финанс», которая уже владела 25% долей в компании. Затем «ТФК-финанс» выкупила акции у миноритариев, нарастив свою долю до 94,2%.

Цель запланированной сделки заключается в защите «РЖД» от санкций, говорили «Ведомостям» два близких к железнодорожной монополии человека и чиновник. Рано или поздно санкции затронут не только подрядчика, но и его владельца, объясняет один из них. Инициатор сделки – не Ротенберг, а «Благосостояние», знает человек, близкий к одной из сторон сделки. Скрывать бенефициара смысла нет, уверен топ-менеджер строительной компании.