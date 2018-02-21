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Россия сняла ограничения на ввоз птицы из США и Канады

Россельхознадзор с 20 февраля снял ограничения на ввоз из США и Канады живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

Также отменяется запрет на транзит по территории России живой птицы, яиц и продуктов птицеводства из США и Канады.

Ограничения на ввоз в Россию птицы с некоторых территорий Канады и США были введены в июле 2016 г. Причиной послужило возникновение там очагов слабопатогенного птичьего гриппа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может быть опасен для людей.