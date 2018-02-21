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Путин заверил Мордашова, что «Северный поток – 2» достроят

Президент России Владимир Путин на встрече с основным акционером «Северстали» Алексеем Мордашовым заверил металлурга в перспективах крупных трубных заказов от «Газпрома». В частности, президент выразил уверенность, что газопровод «Северный поток - 2» будет достроен.

«Думаю, что они [»Газпром»] будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток – 2», «Турецкий поток» идет вовсю. «Северный поток – 2», думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, вы знаете. Так что, уверен, объемы вам обеспечены... Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы», - сказал Путин Мордашову.

Газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию, «Газпром» планирует достроить его к концу 2019 г. Стоимость проекта – $9,5 млрд. В Евросоюзе сейчас идет дискуссия о том, следует ли распространить на этот газопровод нормы европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. Такие поправки ударили бы по строительству газопровода.