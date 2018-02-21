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Россельхознадзор готов запретить молочные продукты из целых регионов Белоруссии

Россельхознадзор готов ввести запрет на ввоз молочной продукции не с отдельных предприятий, а из целых регионов Белоруссии, следует из сообщения службы. К таким мерам придется прибегнуть из-за ситуации с безопасностью молока и молочной продукции, говорится в письме Россельхознадзора в Министерство сельского хозяйства страны.

По мнению Россельхознадзора, нестандартной и опасной молочной продукции из Белоруссии становится больше, несмотря на то что в списке особого внимания уже 42 белорусских предприятия. «Из выявленных в 2017 г. 596 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразэс в продукции производителей Республики Беларусь 376 установлено в молоке и молочной продукции, из которых 210 случаев – это выявления остатков запрещенных и вредных веществ (55,6% от всех случаев выявленных нарушений в молоке и молочной продукции)», - пишет ведомство. Ситуация не улучшается и в 2018 г.

Россельхознадзор пишет, что неоднократно указывал на необходимость входного контроля сырья на предприятиях России, использующих сырье из Белоруссии, но предупреждения не действуют. Примером являются «неоднократные обнаружения запрещенных и вредных веществ в сухих молочных продуктах производства ОАО «Бабушкина крынка» (9 выявлений только за период с 12.01.2018 по 05.02.2018), которые, несмотря на это, используются для производства молочной продукции в России».

С учетом необходимости обеспечения безопасности продукции Россельхознадзор готов к более эффективным мерам, в том числе введению ограничений на отдельные виды молочной продукции «с учетом административных территорий Республики Беларусь, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция».