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Glencore готова к новым поглощениям, если будет возможность

У Glencore есть финансовые средства, чтобы проводить новые поглощения, если появятся соответствующие возможности, заявил журналистам гендиректор компании Айван Глазенберг. «Мы работаем оппортунистически. Сейчас у нас на радаре нет значимых идей, но посмотрите, что случилось в прошлом году: возможности появлялись сами и мы были способны ими воспользоваться. В будущем будем действовать так же», – сказал он. Его слова передает Financial Times.

В 2017 г. Glencore купила долю в угольном проекте в Австралии и компанию по добыче цинка в Перу, нефтяные активы у Chevron в ЮАР, а также договорилась выкупить доли израильского миллиардера Дэна Гертлера в двух шахтах по добыче меди и кобальта в Демократической республике Конго. После завершения сделок в Австралии и ЮАР и выплаты дивидендов чистый долг Glencore составит $5 млрд, что существенно меньше ее цели в $10-15 млрд.

«У нас есть возможности для новых поглощений, но я не могу, сидя сейчас здесь, сказать вам о чем-то конкретном. Я не знаю», – сказал Глазенберг. Он лишь добавил, что Glencore готова активно расширять свое сельскохозяйственное подразделение, но в правильное время и по правильной цене.