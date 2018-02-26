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Бизнес
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СМИ сообщили о просьбах губернаторов спасти агрохолдинг братьев Ананьевых

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Губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей попросили премьер-министра Дмитрия Медведева помочь предприятиям ГК «Белая птица», бенефициарами которой считаются бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам одного из собеседников издания, 7 февраля на совещании о поддержке агропромышленного комплекса губернаторы предупредили Медведева, что «Белой птице» не хватает оборотных средств, что может привести к снижению производства и сокращению персонала. Источник газеты отметил, что в «Белой птице» работают более 10 000 человек, а предприятия агрохолдинга – системообразующие для нескольких районов.

Большая часть активов группы компаний принадлежит ООО «ХК «Белая птица». По данным «СПАРК-Интерфакса», она на 99% контролируется кипрской Stephont Developments Ltd, бенефициарами которой участники рынка называют бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, пишет «Коммерсантъ». 51% «Белой птицы – Курск» контролирует ООО «Семпер Идэм», где фактическим бенефициаром выступает Дмитрий Ананьев, отмечает издание.

Бизнес «Белой птицы» держался на дешевых кредитах ПСБ, без них у компаний начались проблемы, рассказали источники газеты. Вопрос по «Белой птице» не вошел в открытую часть протокола совещания у Медведева, но, по словам собеседников издания, премьер поручил правительству рассмотреть меры, которые позволят «Белой птице» продолжить работу. Поддержка «Белой птице» может быть оказана через одного из кредиторов группы – Россельхозбанк (РСХБ), отмечает «Коммерсантъ»: у банка в залоге находится 100% «Белой птицы – Курск».

По подсчетам Росптицесоюза, «Белая птица» в 2016 г. выпустила более 220 000 т продукции, заняв 5% российского рынка мяса птицы. Оборот крупнейших подразделений группы в 2016 г. превысил 21,5 млрд руб., чистый убыток составил 163,5 млн руб. 

С середины декабря Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. После введения в банке временной администрации кредитование на оборотные цели предприятий «Белой птицы» было приостановлено, а это отрицательно влияет на финансовое состояние предприятий, заявили «Коммерсанту» в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В пресс-службах губернаторов Белгородской и Курской областей, «Белой птице», ПСБ не ответили на запросы газеты, в Минсельхозе отказались от комментариев, а связаться с Ананьевыми изданию не удалось.

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Бизнес
Новости

ФАС возобновила дело о допуске «Роснефти» к газопроводу «Сахалин - 2»

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила рассмотрение дела в отношении оператора газопровода Sakhalin Energy по жалобе «Роснефти». Нефтяная компания пожаловалась на отказ оператора использовать мощности газопровода «Сахалин-2» еще в 2014 г., следует из материалов ФАС. Комиссия ФАС приступит к рассмотрению дела 12 марта», уточнили ТАСС в службе.

«Возобновить рассмотрение дела № 1-10-118/00-02-14 о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в определении ФАС.

«Роснефть» собиралась транспортировать до 8 млрд куб. м газа ежегодно с принадлежащих ей трех северных месторождений. Для этого компании был необходим доступ к газопроводу «Сахалин-2». Однако оператор Sakhalin Energy отказывал в подключении. На протяжении нескольких лет компании вели судебные споры. В сентябре 2015 г. «Роснефть» добилась через суд доступа только к свободной мощности газопровода - около 2 млрд куб. м в год.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор снял блокировку с сайта Навального из-за расследования о Дерипаске

Ведомости
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Роскомнадзор исключил из реестра запрещенной информации страницы сайта оппозиционера Алексея Навального с расследованием о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько, передает RNS.

Ранее в связи с решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края в реестр запрещенной информации были внесены две страницы сайта Навального. «В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из единого реестра исключены», — заявили в Роскомнадзоре.

О блокировке страниц сайта Навальный написал в Twitter 15 февраля. «Роскомнадзор приступил к блокировке navalny.com по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно», — писал он.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 24 февраля заявил, что расследование удалено с сайта Навального.

Расследование о совместном отдыхе на яхте Дерипаски, Приходько и нескольких девушек, среди которых была Анастасия Вашукевич (известна как Настя Рыбка), Навальный опубликовал 8 февраля. В материале приводились фото и видео из Instagram Вашукевич. Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Вашукевич и ее наставнику Александру Кириллову (Алекс Лесли). Бизнесмен потребовал удалить материалы, размещенные в соцсетях, так как они касаются его личной жизни и были обнародованы без его согласия.

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Финансы
Новости

ЦБ пообещал стимулировать банки рефинансировать кредиты

Ведомости
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Центробанк намерен стимулировать банки рефинансировать кредиты в условиях снижающихся ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Она отметила, что ЦБ выпустил разъяснение, позволяющее банкам не опасаться потерять клиентов и реструктурировать кредиты. «Но на будущее считаем, что важно вносить и в договоры возможность изменения таких процентных ставок», – приводит ее слова «Интерфакс».

По словам Набиуллиной, основной акцент в регулировании банков останется на эффективном управлении рисками. Она добавила, что ЦБ намерен стимулировать банки кредитовать сферы, способствующие развитию экономики: «финансирование реального сектора, малого и среднего бизнеса, ипотеки».

Кроме того, готовятся изменения, связанные с применением механизма проектного финансирования, который сначала будет отработан на базе Внешэкономбанка, уточнила председатель ЦБ.

В конце января директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов сообщал, что банки могут не бояться реструктурировать ипотеку своим хорошим заемщикам с целью снижения ставки – Центробанк не будет требовать создавать повышенные резервы по таким кредитам.

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Недвижимость
Новости

Прокуратура вынесла предостережение застройщикам трех ЖК в Москве

Ведомости
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Прокуратура Москвы объявила предостережения застройщикам жилых комплексов «Утесов», «Татьянин парк» и «Борисоглебское» о недопустимости затягивания сроков работ и сдачи объектов в эксплуатацию, говорится на сайте ведомства.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались вопросы, связанные с защитой прав граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

«Указанные комплексы не относятся к "проблемным", однако существенное затягивание сроков их строительства и ввода в эксплуатацию создает угрозу нарушения обязательных для исполнения требований закона о долевом участии в строительстве, в связи с чем руководителям организаций-застройщиков объявлены предостережения», - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что разработаны меры, которые позволят не допустить остановку строительства и признание объектов долгостроями.

С 23 февраля начали действовать новые правила включения граждан в реестр пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В частности, теперь объект признается долгостроем не через девять, а через шесть месяцев после неисполнения обязательств по договору долевого участия.

Экономика
Новости

Введение курортного сбора на Кубани предложили отложить из-за ЧМ-2018

Ведомости
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Власти Краснодарского края предложили региональному законодательному собранию отложить ввод курортного сбора до середины июля из-за проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев, передает «Интерфакс».

По его словам, обращение «с предложением обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения мундиаля» уже внесено на рассмотрение законодательного собрания края. Кондратьев выразил надежду, что депутаты поддержат внесенное предложение, и курортный сбор будет введен с 16 июля.

Официально курортный сбор в России вводится с 1 мая 2018 г. Кондратьев напомнил, что согласно законодательству от уплаты сбора освобождены спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также специалисты, участвующие в ЧМ. По словам губернатора, болельщики не освобождаются от уплаты сбора.

Краснодарский край с 14 июня по 15 июля будет принимать матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Курортный сбор будет введен на территории восьми муниципалитетов Краснодарского края – в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, а также четырех курортных поселений в Туапсинском районе – Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Размер сбора составит 10 руб. за сутки проживания.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

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Бизнес
Новости

Кремль исключил возможность вмешательства в конфликт акционеров «Норникеля»

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Кремль исключает возможность вмешательства в конфликт акционеров «Норильского никеля», заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что, учитывая размер и социально-экономическую значимость компании, в Кремле наблюдают за развитием ситуации с менеджментом.

Отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к возможному запуску «русской рулетки», Песков заявил, что Кремль не считает возможным какое-либо вмешательство извне в отношении акционеров.

Совет директоров UC Rusal Олега Дерипаски хочет получить от акционеров мандат, который позволит ему продать принадлежащий ей пакет «Норникеля» основному владельцу компании Владимиру Потанину или выкупить акции у него. UC Rusal принадлежит 27,82% «Норникеля», структурам Потанина – 31,02%. Выкупить пакеты друг друга Потанин и Дерипаска могут, запустив так называемую русскую рулетку. Рулетка работает следующим образом: любой из бизнесменов может предложить оппоненту продать акции по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией. Сторона, получившая предложение, может принять его, предложить инициатору рулетки продать свой пакет за ту же цену или поднять ставки. В последнем случае зачинщик дуэли должен купить долю по новой цене или продать свой пакет.

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Политика
Новости

Кремль подтвердил подписание Путиным госпрограммы вооружений

Ведомости
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Новую государственную программу вооружений президент Владимир Путин подписал еще до Нового года, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Неделей ранее представитель Кремля сообщал о продолжении работы над программой, но в понедельник уточнил, что ненамеренно «внес путаницу»: «Сейчас можно сказать, что она подписана».

В то же время Песков отказался уточнить, на какие годы рассчитано действие программы: «Это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать. Он подписан – вот это я могу подтвердить».

О том, что Путин подписал обновленную госпрограмму вооружений, в интервью газете «Коммерсантъ» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, новую госпрограмму правительство собиралось принять еще в 2016 г., однако из-за падения нефтяных цен и валютных скачков в 2014 г. четкий макроэкономический прогноз составлен не был. Тогда Минобороны предложило отложить на некоторое время принятие документа. Президент поддержал это предложение до улучшения ситуации. Текущая госпрограмма действует до 2020 г., говорил Рогозин.

Программу скорректировали с учетом информации, полученной в ходе военной операции в Сирии. Госпрограмма вооружений на 2018–2027 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений на общую сумму около 19 трлн руб.

Какие разработки показали Путину на военной выставке

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Политика
Новости

Кремль назвал успешным выступление российских спортсменов на Олимпиаде

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Российские спортсмены успешно выступили на Олимпиаде в Пхенчхане и завоевали достаточное количество медалей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для российского спорта все-таки главным показателем являются медали, и с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным», – сказал Песков.

«Вы знаете, какой резонанс в нашей стране вызвали те золотые медали, которые получили наши спортсмены, то воодушевление национальное, свидетелями которого мы все были. Наверное, это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным. А приоритетным считается успех на Олимпиаде и успешное выступление», – заключил представитель Кремля.

Сборная России не была допущена на Олимпиаду решением Международного олимпийского комитета в связи с допинговым скандалом. Российские спортсмены, не замеченные в нарушении антидопинговых правил, смогли выступить на Играх под нейтральным флагом.

В общей сложности спортсмены из России завоевали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 17 медалей, из них две золотые.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018

Политика
Новости

Путин представит предвыборную программу в послании Федеральному собранию

Ведомости
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Видение задач на будущее, которое президент Владимир Путин представит во время оглашения послания Федеральному собранию, будет совпадать с его программой в качестве кандидата на пост президента России, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Путин огласит ежегодное послание 1 марта; это его конституционная обязанность в качестве президента. «Но поскольку он является и кандидатом в электоральной кампании, то, безусловно, его видение будет совпадать и с программой кандидата Путина», – пояснил Песков.

Задачи, которые будут очерчены Путиным во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию, будут «бюрократически» зафиксированы; указы – одна из возможных форм для фиксации этих задач, сказал Песков. Возможность оформления этих задач в виде указов обсуждается, но окончательный выбор формы, в которой они будут представлены, – прерогатива президента, отметил представитель Кремля.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кремль готовит новые майские указы президента по аналогии с поручениями Путина, избравшегося президентом после работы в правительстве в 2012 г. Тогда по итогам майских указов было сформулировано 218 поручений с разными сроками исполнения. Последние из них должны быть реализованы в 2020 г.

Согласно Конституции России президент должен выступать с ежегодными посланиями о положении дел в стране. В 2017 г. Путин впервые с таким посланием не выступил. СМИ сообщали, что выступление решено перенести ближе к президентским выборам 18 марта. Источники «Ведомостей», близкие к Кремлю, сообщали, что в послании Путин обнародует как минимум некоторые из положений программы своего четвертого срока.

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта

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Политика
Новости

ЕС ужесточил санкции в отношении Северной Кореи

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Совет ЕС ужесточил санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

«Совет усилил ограничительные меры против КНДР, завершив включение в законодательство ЕС мер, наложенных последней резолюцией Совета Безопасности ООН 2397», – отмечается в документе.

Всего в санкционный список ООН вошли 79 физических и 54 юридических лица из КНДР, в список ЕС – 55 и 9 соответственно. Сейчас санкции предусматривают запрет на импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, техники, электрооборудования, земли, камня, древесины; запрет на экспорт в КНДР любой промышленной техники, транспортных средств, металлов. Количество баррелей всех видов нефтепродуктов, разрешенных к экспорту в Северную Корею, ранее было сокращено с 2 млн до 500 000 баррелей в год.

С начала года также были введены ограничения в отношении северокорейских судов, принято решение о репатриировании в ближайшие 24 месяца граждан КНДР, работающих за границей, при условии соблюдения применимого национального и международного права.

В 2017 г. был введен полный запрет на экспорт сырой нефти в КНДР.

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Недвижимость
Новости

Собянин открыл первые станции Большой кольцевой линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первые пять станций Большой кольцевой линии метро, сообщило агентство городских новостей «Москва». Движение запустили от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». Открыты станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

Длина первого участка – 10,5 км. Собянин проехал по новому участку в составе, который первым запустили на этой ветке. Мэр отметил, что Большая кольцевая линия станет одной из крупнейших в мире. По его словам, все остальные станции кольца будут построены в течение ближайших четырех-пяти лет, передает «Интерфакс».

Всего на Большой кольцевой линии метро будет 31 станция. Общая протяженность линии составит 67 км. На ней будет 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Ранее Собянин отмечал, что станции будут востребованы: почти каждой новой станцией ежедневно будут пользоваться до 300 000 пассажиров.

Как выглядит новая станция метро «Ховрино»

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Бизнес
Новости

Матвиенко сравнила новости о банках со «сводками с театра военных действий»

Ведомости
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Центробанк и финансовые власти должны следить за своей публичной риторикой, чтобы негативный новостной поток о банковском секторе не подрывал доверие к финансовой системе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета при верхней палате парламента.

«Сегодня новостной поток, который сопровождает банковскую тематику, напоминает сводки с театра военных действий. Мы без конца слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что все это серьезно снижает доверие к банковской системе», – выступила Матвиенко (цитаты по «Интерфаксу»).

«Поэтому призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, а руководство Банка России начать с сегодняшнего заседания и показать всем хороший пример», – обратилась она к участникам мероприятия.

По мнению Матвиенко, потребители банковских услуг и инвесторы в первую очередь должны получать положительную информацию о состоянии сектора со стороны ЦБ, финансовых властей, парламента и узнавать о наличии на рынке надежных частных банков.

Рекламировать конкретные кредитные организации не нужно, однако важно говорить о том, что в России немало хороших добросовестных банков, заключила Матвиенко. Она уверена, что «такие позитивные сигналы найдут положительные отклики и у граждан, и у бизнеса».

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