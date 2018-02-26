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СМИ сообщили о просьбах губернаторов спасти агрохолдинг братьев Ананьевых

Губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей попросили премьер-министра Дмитрия Медведева помочь предприятиям ГК «Белая птица», бенефициарами которой считаются бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам одного из собеседников издания, 7 февраля на совещании о поддержке агропромышленного комплекса губернаторы предупредили Медведева, что «Белой птице» не хватает оборотных средств, что может привести к снижению производства и сокращению персонала. Источник газеты отметил, что в «Белой птице» работают более 10 000 человек, а предприятия агрохолдинга – системообразующие для нескольких районов.

Большая часть активов группы компаний принадлежит ООО «ХК «Белая птица». По данным «СПАРК-Интерфакса», она на 99% контролируется кипрской Stephont Developments Ltd, бенефициарами которой участники рынка называют бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, пишет «Коммерсантъ». 51% «Белой птицы – Курск» контролирует ООО «Семпер Идэм», где фактическим бенефициаром выступает Дмитрий Ананьев, отмечает издание.

Бизнес «Белой птицы» держался на дешевых кредитах ПСБ, без них у компаний начались проблемы, рассказали источники газеты. Вопрос по «Белой птице» не вошел в открытую часть протокола совещания у Медведева, но, по словам собеседников издания, премьер поручил правительству рассмотреть меры, которые позволят «Белой птице» продолжить работу. Поддержка «Белой птице» может быть оказана через одного из кредиторов группы – Россельхозбанк (РСХБ), отмечает «Коммерсантъ»: у банка в залоге находится 100% «Белой птицы – Курск».

По подсчетам Росптицесоюза, «Белая птица» в 2016 г. выпустила более 220 000 т продукции, заняв 5% российского рынка мяса птицы. Оборот крупнейших подразделений группы в 2016 г. превысил 21,5 млрд руб., чистый убыток составил 163,5 млн руб.

С середины декабря Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. После введения в банке временной администрации кредитование на оборотные цели предприятий «Белой птицы» было приостановлено, а это отрицательно влияет на финансовое состояние предприятий, заявили «Коммерсанту» в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В пресс-службах губернаторов Белгородской и Курской областей, «Белой птице», ПСБ не ответили на запросы газеты, в Минсельхозе отказались от комментариев, а связаться с Ананьевыми изданию не удалось.