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Дворкович назвал исторический принцип в распределении квот на краба приоритетным

Вице-премьер Аркадий Дворкович назвал исторический принцип при распределении квот на вылов краба основополагающим подходом. Однако, по его словам, правительственная комиссия готова рассмотреть изменение данного подхода и условий проведения аукционов, передает «Интерфакс».

Дворкович сообщил, что уже поручил Росрыболовству, Минсельхозу подготовить все необходимые расчеты с учетом аргументов, «которые прозвучали в отношении аукционов». «Поскольку тема прозвучала, на комиссии открыто, публично их рассмотрим, без всяких дальнейших кулуарных обсуждений», – сказал он во время выступления на IV съезде работников рыбохозяйственного комплекса.

По его словам, обсуждение продолжится, если будут обнаружены еще какие-либо серьезные аргументы. На данный момент Дворкович не видит серьезных аргументов для изменения существующего подхода при вылове краба.