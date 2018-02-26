Суд Лондона рассмотрит иск Дерипаски к Потанину на неделю раньше
Слушания по делу основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски против основного владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина пройдут в Высоком суде Лондона завтра, 27 февраля. Об этом говорится на сайте суда. Изначально они должны были пройти 5 марта.
Стороны спорят из-за оферты Crispian Романа Абрамовича. Он продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3%, которыми он владеет вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым. Компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила продать ей этот пакет за $1,47 млрд. В свою очередь Crispian предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico (это предусматривают условия акционерного соглашения). Компании оферту приняли.
Однако UC Rusal настаивает: выход Абрамовича меняет расклад сил в компании, сделка должна быть остановлена. С требованием признать сделку недействительной UС Rusal и обратилась в лондонский суд.